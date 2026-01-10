Немцы назвали лучшие всесезонные покрышки R18

Будь то летняя жара или зимние условия всесезонные шины разработаны таким образом, чтобы успешно справляться со своими задачами круглый год.

Они привлекают покупателей своей универсальностью, не требующей наличия дополнительного комплекта покрышек, а также отсутствием сезонной «переобувки» и хлопот с хранением.

Но далеко не каждая всесезонная шина обладает идеальными характеристиками, которые делают поведение машины максимально предсказуемым и безопасным.

Тест покрышек AutoBild

Немецкий портал «AutoBild» под конец 2025 года провел серию испытаний 15 самых популярных всесезонных покрышек в Европе размерностью 225/40 R18, выбрав среди них лучшие модели.

Победителем по результатам серии тестов оказались шины Pirelli Cinturato All Season SF3.

Эксперты были впечатлены сцеплением этой «резины» на снегу и коротким тормозным путем, а также хорошей устойчивостью машины на ней в дождь и стабильной управляемостью на мокрой дороге. Покрышкам присвоили рейтинг 1,1 балла – лучший среди всех других размерами 225/40 R18.

Второе место досталось шинам Continental AllSeasonContact 2, заработавшим оценку 1,2 балла. А тройку замкнули покрышки Michelin CrossClimate 3 Sport (1,3 балла), которые одновременно с этим получили экологический знак «Зеленая шина» и звание «Чемпион ECO» за сбалансированное воздействие на окружающую среду.