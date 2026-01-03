ДомойАвтоновости сегодняПроблема за проблемой: Toyota вошла в ТОП-3 по отзывам автомобилей за прошедший...

Проблема за проблемой: Toyota вошла в ТОП-3 по отзывам автомобилей за прошедший год

Текст: Алексей Шмидт
Прошедший 2025 год принес для отдельных автомобильных марок успех, а для других – неудачи, связанные с многочисленными отзывными кампаниями своей продукции. 

Аналитики подвели итог в этом показателе, определив худшие марки. Что интересно, в число главных неудачников вошел японский бренд, еще недавно славившийся качеством своей продукции и безукоризненной надежностью.

Худший из худших – Ford

Самой проблемной автомобильной маркой в прошлом году стал Ford, отозвавший порядка 12 миллионов 900 тысяч своих машин. Автомобили этой компании попадали по сервисные акции из-за ряда серьезных проблем, в том числе с топливными насосами низкого давления, из-за трещин в топливных форсунках, отваливающихся обшивок дверей и камер резервного копирования. 

Все хуже и хуже – Toyota

Неожиданно для многих второе место в этом антирейтинге заняла Toyota. Годом ранее японцы отозвали 1 миллион 200 тысяч машин, а за прошлый год их количество увеличилось более, чем в 2,5-раза! Невероятный регресс. Автомобили компании попадали под отзывы из-за проблем с двигателями, трансмиссиями, приборными панелями и фонарями заднего вида.

Все испортил Jeep

Тройку худших замкнул Stellantis с 2 миллионами 700 тысячами, попавшими под сервисную кампанию машинами. Самые массовые отзывы касались внедорожников Jeep Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe, в которых из строя выходили аккумуляторы, способные вызывать потенциальные возгорания.

Могло быть и лучше

В пятерку наиболее часто отзываемых брендов также вошли: Honda (1 миллион 560 тысяч отзывных кампаний) и Hyundai (1 миллион отозванных автомобилей).

