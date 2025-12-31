Новый легковой пикап Toyota на базе мирового SUV-хита бросит перчатку Hyundai и Ford

О том, что Toyota разрабатывает некий новый легковой пикап, который должен побороться за покупателей с Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick, стало известно еще в начале этого года. А теперь эта модель постепенно начинает обретать форму.

Рендерами такого автомобиля накануне поделился известный латиноамериканский дизайнер Kleber Silva из студии «KDesignAG».

Независимый художник полагает, что новый пикап Toyota, который собираются построить на базе мирового SUV-хита RAV4, будет черпать вдохновение в дизайне родственного кроссовера и удивит внешним сходством со своим прародителем.

Новый легковой пикап Toyota на базе RAV4 (спекулятивный рендер)

На неофициальных изображениях машина получила практически идентичное оформление передней части с C-образными блоками фар, решеткой радиатора, окрашенной в цвет кузова, и спортивным бампером, которые стали прерогативой Toyota RAV4 нового поколения, а также линейки моделей кроссоверов Crown.

Ожидается, что новый легковой пикап «Тойоты» получит компактный грузовой отсек, а его грузоподъемность составит максимум 700 – 800 кг, что сопоставимо с конкурентами Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Новый легковой пикап Toyota на базе RAV4 (спекулятивный рендер)

Какими двигателями планируют комплектовать машину пока неизвестно, но, скорее всего, речь будет идти о гибридных силовых установках.

Справить дебют новый легковой «утилитарник» Toyota, который разбавит линейку рамных пикапов компании, должен ориентировочно в 2027 году.