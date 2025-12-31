ДомойАвтоновости сегодняНовый легковой пикап Toyota на базе мирового SUV-хита бросит перчатку Hyundai и...

Новый легковой пикап Toyota на базе мирового SUV-хита бросит перчатку Hyundai и Ford

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 31 в 10.06.03

О том, что Toyota разрабатывает некий новый легковой пикап, который должен побороться за покупателей с Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick, стало известно еще в начале этого года. А теперь эта модель постепенно начинает обретать форму.

Рендерами такого автомобиля накануне поделился известный латиноамериканский дизайнер Kleber Silva из студии «KDesignAG». 

Независимый художник полагает, что новый пикап Toyota, который собираются построить на базе мирового SUV-хита RAV4, будет черпать вдохновение в дизайне родственного кроссовера и удивит внешним сходством со своим прародителем.

Снимок экрана 2025 12 31 в 10.06.45
Новый легковой пикап Toyota на базе RAV4 (спекулятивный рендер)

На неофициальных изображениях машина получила практически идентичное оформление передней части с C-образными блоками фар, решеткой радиатора, окрашенной в цвет кузова, и спортивным бампером, которые стали прерогативой Toyota RAV4 нового поколения, а также линейки моделей кроссоверов Crown.

Ожидается, что новый легковой пикап «Тойоты» получит компактный грузовой отсек, а его грузоподъемность составит максимум 700 – 800 кг, что сопоставимо с конкурентами Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Снимок экрана 2025 12 31 в 10.06.20
Новый легковой пикап Toyota на базе RAV4 (спекулятивный рендер)

Какими двигателями планируют комплектовать машину пока неизвестно, но, скорее всего, речь будет идти о гибридных силовых установках.

Справить дебют новый легковой «утилитарник» Toyota, который разбавит линейку рамных пикапов компании, должен ориентировочно в 2027 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kleber Silva/KDesignAG

Читайте также:

Последние новости:

Новый уникальный гиперкар Bugatti будет вдохновлен легендарным первым...

В России запустили продажи самого долговечного автомобиля в...

Jeep Wrangler получил «снежную» версию в Японии

Седан Hyundai Sonata удивит неузнаваемым дизайном в новом...

Показан внедорожный кемпер Odessa: у него уютный интерьер...

Новый футуристичный кроссовер Renault запатентовали в Южной Корее

Автомобили, которые используют моторы BMW, но не являются...

Mazda возвращает RX-7 и готовит новое поколение MX-5

Самый продаваемый автомобиль Toyota в истории скоро изменится...

DAMD превратила малютку Mitsubishi Delica Mini в подобие...

Самый дорогой в мире Mercedes G-Class собран в...

Представлено роскошное жилище на колесах для путешествий с...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe обещает исправить все визуальные...

Новый корейский седан бизнес-класса: первые изображения

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+