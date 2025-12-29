Владельцы Toyota RAV4 нашли применение «кнопки бедности» в своих автомобилях

Чем богаче комплектация автомобиля, тем больше кнопок можно найти в его салоне. Но иногда, когда владелец экономит, места для кнопок занимают так называемые «заглушки», которые могут выглядеть по-разному.

Недавно на форуме владельцев Toyota RAV4 разразился спор на тему того, для чего может подойти подобная заглушка на центральном тоннеле кроссовера рядом с селектором трансмиссии. И один из пользователей определил, что под эту нишу по размерам практически идеально подходит порционный соус для фастфуда. А другой комментатор и вовсе сравнил ее с «кнопкой бедности».

Так называемые «кнопки бедности» – это небольшие пустые места на мультимедийной системе, рулевом колесе, центральной консоли и в других частях интерьера машины, которые в более дорогих комплектациях автомобиля заполняются специальными функциями.

“Кнопка бедности” в Toyota RAV4 (фото из соцсетей)

В случае с RAV4 2019-2025 годов выпуска углубление рядом с селектором трансмиссии в премиальных версиях отведено переключателю режимов движения по бездорожью, но те, кто не заплатил за эту опцию, довольствуются странной неглубокой нишей.

В инструкции к эксплуатации Toyota не предоставила официального объяснения тому, для чего нужно это углубление, если покупатель не захочет доплачивать за селектор режимов движения по бездорожью, не уточняется.

Впрочем, ранее многие склонялись к тому, что она подойдет для хранения нескольких монет. Правда доставать их из этой ниши, судя по отзывам владельцев, бывает непросто.