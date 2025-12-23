Знаменитая японская дорога пролегает между двумя 20-метровыми снежными стенами: фото

Ранее в этом году мы рассказывали своим читателям о леденящей душу горной дороге на юго-западе Китая, которая изобилует крутыми поворотами, а также выделяется резким спуском. А теперь пришел черед узнать о трассе, которая выглядит диаметрально противоположно и отличается совсем иной «фишкой».

Она находится в Японии и каждый год исчезает под 20-метровым слоем снега и носит имя «Снежный кодидор Татеяма».

Рейсовый автобус, следующий по маршруту Татеяма-Куробе

Дорога располагается вдоль альпийского маршрута Татеяма-Куробе в самом сердце Японских Альп, одного из самых впечатляющих и одновременно экстремальных мест на архипелаге Восходящего Солнца.

Маршрут через Японские Альпы из Денсетсу Тояма в Нагано

Зимой снег в этом районе выпадает настолько обильно, что полностью засыпает эту трассу. Чтобы расчистить путь для машин специализированные бригады с помощью снегоуборочных автомобилей и GPS-навигационных систем прокладывают точный и безопасный проезд между снежными стенами высотой со здания.

Дорога Татеяма-Куробе

Очарование «Снежного коридора» заключается в идеальном балансе между природой и инженерным искусством. Когда солнце освещает заснеженные поверхности, пейзаж приобретает почти нереальный вид, становясь одним из визуальных символов японского горного туризма.

Доступ в коридор бесплатный, но чтобы добраться до него, необходимо проехать по альпийскому маршруту Татеяма-Куробе, для которого требуются специальные билеты. В 2026 году дорога будет открыта только с 15 апреля по 30 ноября.

Дорога Татеяма-Куробе

Несмотря на ограничения, Снежный коридор — это настоящая туристическая достопримечательность, любимая прежде всего самими японцами.

Альпийский маршрут приближается к своему 55-летию, и этот участок дороги своим примером продолжает демонстрировать, как в некоторых уголках мира само путешествие может быть столь же захватывающим, как и его конечная точка.