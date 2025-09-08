ДомойАвтоновости сегодняЛеденящая душу автомобильная дорога в Китае: 453 метра с 18 зигзагообразными поворотами

Леденящая душу автомобильная дорога в Китае: 453 метра с 18 зигзагообразными поворотами

Текст: Алексей Шмидт
Мы уже рассказывали о самых опасных автомобильных дорогах мира. Но кажется забыли включить в этот список еще одну важную локацию.

Речь идет о горной дороге на юго-западе Китая, которая обладает настолько крутыми подъемами и спусками, что по ней не могут ездить автобусы и грузовики. Протяженность трассы составляет всего 453 метра, но каких. Дорога включает в себя 18 крутых поворотов и уклон, достигающий в некоторых местах 43%.

Трасса настолько узкая и извилистая, что по ней запрещено ездить крупным автомобилям, но даже маленьким приходится в отдельных частях останавливаться и маневрировать крайне осторожно.

Несмотря на свой устрашающий вид, трасса стала настоящим спасением для 137 жителей деревни Миньчжу, затерянной в горах Чунцина на юго-западе Китая. 

До 2012 года между цивилизацией и этим поселением не было нормального дорожного сообщения. Чтобы добраться даже до самых элементарных удобств, таких как школы и больницы, населению деревни приходилось подниматься по крутым, скользким горным тропам, рискуя жизнью. 

В последние годы дорога стала настоящей туристической достопримечательностью, сфотографировать которую приезжают люди со всего мира.

В 2019 году ее укрепили и заасфальтировали, чтобы сделать безопаснее, но она по-прежнему требует от водителей максимальной концентрации при спусках и подъемах, пишет издание Lavanguardia.

Фото: iChongqing/YouTube
ИСТОЧНИК:Lavanguardia

