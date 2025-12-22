Этот автомобильный бренд сверг Subaru с трона самого надежного автопроизводителя

В ежегодном отчете журнала «Consumer Reports», посвященном надежности автомобилей, Subaru опустилась на вторую строчку, уступив место своему давнему конкуренту.

Toyota, Lexus и Subaru на протяжении многих лет вели постоянную борьбу за первое место. И в 2024 году последней удалось прервать доминирование марок Toyota Motor Corporation, но, как оказалось, ненадолго.

Пробыв на троне 12 месяцев «Тойота» вернула свое за счет повышения уровня надежности своих машин, вытолкнув «Субару» на вторую строчку, но «Лексус» по-прежнему уступает Subaru с точки зрения долговечности и отсутствия технических проблем на протяжении эксплуатации.

Успех Toyota свелся к отличным результатам ее популярных моделей в дисциплине «Качество».

Так, к примеру, Camry в 2025 году продемонстрировала себя намного более крепкой, чем в предыдущий год, оказавшись по этому показателю наравне с Honda Accord, а Toyota Crown и вовсе стала лучшей в сегменте седанов.

Прогресс с точки зрения выносливости продемонстрировала даже Toyota Tundra, после смены платформы в 2022 году страдавшая от производственных проблем.

Как и прежде, списки самых долговечных автомобилей застолбили за собой машины с ДВС. Мягкие гибриды расположились посередине, а в самом низу рейтинга оказались подключаемые гибриды и электрокары.

Наименее крепкими представителями этого сегмента были названы модели Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV, Honda Prelude, а также автомобили компаний Rivian и Lucid.