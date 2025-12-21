Кроссоверы Toyota, Nissan и VW лишились 5 звезд в свежих краш-тестах

ДомойАвтоновости сегодняКроссоверы Toyota, Nissan и VW лишились 5 звезд в свежих краш-тестах

Текст: Ростислав Архипов
Стандарты краш-тестов постепенно ужесточаются во всем мире и те автомобили, что уверенно прошли эти испытания, далеко не обязательно пройдут их с тем же результатом в будущем.

Один из таких примеров недавние тесты Австоралоазиатской программы оценки новых автомобилей (ANCAP).

Организация, являющаяся аналогом Euro NCAP, провела повторное испытание на безопасность нескольких популярных компактных кроссоверов, которым не удалось подтвердить свой 5-звездочный рейтинг.

Краш-тест Nissan Qashqai

К примеру, чтобы сохранить нынешнюю оценку безопасности, Toyota Yaris Cross нужно было заработать в краш-тестах не менее 80 процентов за защиту взрослых пассажиров, но машина набрала только 79%. 

Nissan Qashqai провалился в другой дисциплине – «работа систем помощи водителю», набрав 62 процента, в то время как в 2021 году этот показатель в случае с ним составлял 95% соответственно.

Краш-тест Volkswagen T-Cross

Тот же самый камень преткновения появился перед Volkswagen T-Cross, который за работу водительских ассистентов заработал всего 57%, что ниже порогового значения, а также своего же показателя в 80% в 2019 году. 

Во всех случаях эти автомобили, ранее считавшиеся образцовыми с точки зрения безопасности, получили только 4 звезды и теперь недотягивают до максимального 5-звездочного показателя. 

Фото:ANCAP

