Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии как в России самые дешевые «китайцы»

Премьера шестого поколения кроссовера Toyota RAV4 состоялась ранее в этом году, но продажи этой машины в Японии начинаются только сейчас. Сегодня, 17 декабря, местный офис «Тойоты» раскрыл полный прайс-лист на новый «РАВ4».

Предлагать реформенный кроссовер на его родине будут пока только в вариантах Adventure и Z. Оба являются гибридными. Стоимость первого составит минимум 4 миллиона 500 тысяч иен (примерно 2,3-миллиона рублей), а второго – 4 миллиона 900 тысяч иен (2,5-миллиона рублей по нынешнему курсу) соответственно.

Автомобиль окажется заметно дороже своей предыдущей генерации, в которой приобрести его можно было в более доступных негибридных модификациях. Но если провести аналогию с российским авторынком, то эта цена кажется просто сказочной, где за такие деньги сегодня можно рассчитывать только на самые простецкие китайские кроссоверы.

Toyota RAV4 Adventure

Напомним, версия RAV4 Adventure представляет собой автомобиль, ориентированный на внедорожные возможности, тогда как модификация этой модели с литерой Z создана в основном для городской эксплуатации.

Toyota RAV4 Z

Два других исполнения нового «РАВ4» GR Sport и PHEV поступят в продажу в Японии не позднее марта 2026 года. Цены на них пока не объявлены.

Оба исполнения «шестого» RAV4 (как Adventure, так и Z), будут использовать под капотом 2,5-литровый бензиновый мотор, работающий в связке с электрическим двигателем. Мощность системы составит 240 лошадиных сил, а ассистировать ей предстоит технологии полного привода E-Four.