Популярные автомобили с серьезными техническими проблемами по мнению реальных владельцев

Как известно, идеальных автомобилей не бывает. Но некоторые проблемы могут подорвать репутацию целых поколений моделей.

Понять это можно, если углубиться в сообщения на профильных форумах, где своими сложностями с эксплуатацией многих машин делятся их владельцы.

Вот как выглядит пятерка подержанных автомобилей с самыми серьезными проблемами по мнению их владельцев. Примечательно, но многие из этих моделей до сих пор считаются очень надежными.

Toyota RAV4 (2019)

Кроссовер, известный своей чрезвычайной популярностью и выносливостью, сильно подкачал в 2019-м году, когда на него обрушился целый шквал негодования со стороны владельцев. Все они жаловались на рывки при попытках резкого разгона, особенно при желании влиться в поток или выбраться из сложной дорожной ситуации.

Компания так и не отозвала ни один автомобиль, страдающий такой проблемой, вместо этого выпустив технический бюллетень, но не уведомив о его существовании владельцев.

Те, кто обращался к дилеру с жалобой, иногда получали обновление программного обеспечения трансмиссии, а другие, писавшие напрямую «Тойоте», довольствовались отворотом с уверениями, что это «нормальная» работа коробки передач.

Hyundai Sonata (2011)

Южнокорейский седан с намеком на «премиальность» в 2011 году оказался далеко не таким удачным, как думали многие его покупатели. В конечном счете владельцы таких машин подали на компанию коллективный иск из-за частых поломок двигателя. Среди претензий был повышенный расход масла, износ подшипников, поршневых колес и стук шатунов.

Nissan Altima (2013)

Проблема с вариаторами «Ниссан» известна многим, но чаще всего на нее, судя по сообщениям на профильных форумах, жаловались именно владельцы седанов Altima. Во многих из них коробка передач вышла из строя на пробегах до 100 тысяч км.

Nissan получил огромное количество судебных исков и был вынужден продлить гарантию на эту 4-дверку, а затем исправить ее конструктивные недостатки, но эти проблемы все равно сопровождали «Алтиму» еще долгие годы.

Nissan Pathfinder (2006)

Большой внедорожник, в котором охлаждающая жидкость протекала в трансмиссию, приводя к ее полному выходу из строя. Владельцам приходилось менять как саму коробку передач, так и радиатор. Причем чаще всего за свой счет.

Honda Civic (2002)

Водители часто выбирают эту модель «Хонды» за ее надежность, но экземпляры 2002 года преподнесли владельцам неожиданные сюрпризы. Жалобы на Civic 2002 года включают в себя повсеместные поломки трансмиссии, причем на пробегах до 200 тысяч км.