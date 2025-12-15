Известная мировая страховая компания назвала автомобили, в которые стоит инвестировать в 2026 году: они будут дорожать

Покупка автомобиля не всегда связана с инвестициями, но многие машины могут со временем стать выгодным способом сохранения и даже приумножения денег.

Подавляющее большинство таких авто очень дороги и редки, но есть и исключения.

Известнейшая мировая страховая компания «Hagerty» раскрыла список из автомобилей, которые можно рассматривать как инвестицию в будущее. По мнению специалистов этой фирмы, все они со временем будут только дорожать.

Volkswagen Golf GTI

«Заряженный» немецкий хэтчбек в версии VR6 третьего поколения далеко не так прост, как выглядит на первый взгляд.

Сейчас такие машины, оборудованные 6-цилиндровым мотором мощностью 172 лошадиные силы, стоят в странах ЕС примерно 20 тысяч евро (около 1,8-миллиона рублей), но для них это далеко не предел и с годами цены на них будут только увеличиваться.

Mazda MX-5

Японский родстер сильно подорожал за последние годы, но это еще не конец. Страховщики полагают, что второе поколение этой модели, известное как NB, в ближайшие несколько лет станет еще более желанным среди покупателей, а значит ему почти гарантирован рост стоимости.

Сейчас такие машины в неплохом состоянии продают заграницей по ценам около 15 тысяч евро (1,4-миллиона рублей).

BMW M5

Седан M5 в кузове E60 – один из самых спортивных седанов в истории автопрома. Машина выглядит как простая 4-дверка, но использует под капотом могучий 5-литровый V10 мощностью 507 лошадиных сил, что делает ее подобием «волка в овечьей шкуре».

По данным Hagerty, сейчас такие «эм пятые» стоят в среднем около 36 тысяч евро, что эквивалентно сумме в 3,3-миллиона рублей. Но в ближайшем будущем купить их за эти деньги будет уже невозможно из-за роста цены на «вторичке».

Chevrolet Corvette

Представитель более дорогого сегмента автомобилей, который с 2006 по 2013 годы продавался с 7-литровым атмосферным мотором V8 мощностью 500 лошадиных сил.

Эксперты полагают, что в течение следующих нескольких лет Z06 ждет скачок в стоимости и купить его дешевле нынешних средних 55 тысяч евро (примерно 5,1-миллиона рублей) уже ни о кого не получится – только гораздо дороже.