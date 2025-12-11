Двух японских автопроизводителей раскритиковали за падение надежности

Японские автопроизводители годами называли лучшими с точки зрения надежности. Но в свежем исследовании Consumer Reports оказалось, что два из крупных автомобильных бренда «Страны восходящего солнца» потеряли в этом показателе в сравнении с предыдущими годами.

Аналитики «CR» опросили водителей о технических проблемах, с которыми они сталкивались при эксплуатации автомобилей с 2000 по 2025 годы выпуска за последние 12 месяцев, получив свыше 380 тысяч ответов. На основе этих сведений были спрогнозированы показатели надежности для машин 2026 модельного года.

Лидерами оказались азиатские автопроизводители, заработавшие средний балл 56 из 100. На втором месте разместились европейские марки (50/100), а на третьем американские (41/100).

Mazda CX-70

Но интересно оказалось даже не это, а потеря прежних позиций двумя крупными японскими автомобильными брендами.

Так, к примеру, Subaru продемонстрировала результаты выше среднего, но лишилась первой строчки в дисциплине «Надежность». А Mazda значительно отстала от среднего показателя и столкнулась с самым большим падением в рейтинге по итогам года.

В прошлом году Subaru удалось обойти Toyota по надежности, но в этом году компания потеряла несколько зачетных баллов (63/100) и уступила своему принципиальному конкуренту, однако все же осталась впереди Lexus. Самой выносливой моделью «Субару» была признана Impreza.

Что касается Mazda, то она и вовсе потерпела неудачу в этом году (43/100). Прогнозируемая надежность автомобилей этой компании рухнула в бездну из-за низких оценок, полученных моделями кроссоверами CX-70 и CX-90 (как обычных, так и гибридных).

Их владельцы жаловались на двигатели, а также на батареи и электромоторы в гибридных силовых установках.