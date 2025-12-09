ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota RAV4 будет стоить в Японии дороже, чем раньше

Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии дороже, чем раньше

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Компания Toyota готовится к тому, чтобы начать продажи нового поколения кроссовера RAV4 в Японии. Местные СМИ в качестве даты запуска машины в реализацию называют 17 декабря.

Накануне в интернет оказался слит прайс-лист на реформенный «паркетник», судя по которому цены на него вырастут уже с базовой комплектации.

Начальный вариант RAV4 новой генерации оценили в Японии в 4 миллиона 800 тысяч иен (примерно 2,3-миллиона рублей по нынешнему курсу). 

Toyota RAV4 нового поколения

Продавать кроссовер на родине будут в трех модификациях: базовой Core с двумя версиями силовых установок – гибридной и подключаемой гибридной (PHEV), в исполнении Adventure, ориентированной на бездорожье (с гибридной системой) и в варианте GR Sport (подключаемый гибрид). 

Toyota RAV4 нового поколения в версии GR Sport

В сравнении с ценой предыдущего поколения, новый Toyota RAV4 подорожает в «базе» примерно на 888 тысяч иен (435 тысяч рублей), но это обстоятельство объясняется полным переходом на гибридные технологии, где основой является не прежний начальный 2-литровый мотор, а 2,5-литровый агрегат. 

Интерьер нового поколения Toyota RAV4

В оснащение японского «РАВ4» нового поколения уже со стартовой версии войдет 12,3-дюймовый экран цифровой комбинации приборов, 12,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, будет широкий выбор цветов салона, а в вариантах PHEV и GR Sport предусмотрят спортивные сиденья.

Фото:Toyota

