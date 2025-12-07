ДомойАвтоновости сегодняЛучшим семейным автомобилем 2025 года оказался не Mercedes и даже не BMW

Лучшим семейным автомобилем 2025 года оказался не Mercedes и даже не BMW

Текст: Михаил Романченко
Семейные люди практически полностью переключили свое внимание с сегмента минивэнов на кроссоверы. Такие автомобили пользуются высоким спросом за высокую посадку и увеличенный дорожный просвет, а также практичность. 

Выбор семейных кроссоверов велик, но только один является лучшим. По крайней мере по версии авторитетного британского издания «WhatCar». Этот журнал утверждает, что лучшим семейным автомобилем 2025 года является никто иной как Kia Sportage.

Эту модель хвалят за ее доступную цену, которая во много раз ниже, чем у премиальных Mercedes, Range Rover и BMW, а также потрясающую универсальность. 

Kia Sportage 2025

Кроме того, по словам британцев, «Спортейдж» очень удобен в управлении, немного комфортнее и изысканнее, чем его близкий родственник Hyundai Tucson, и обладает большим свободным пространством для задних пассажиров и объемным багажником. 

Не обошлось и без слабых сторон, но они, как показалось авторам рейтинга, кардинальным образом не портят впечатления от владения машиной.

Интерьер Kia Sportage 2025

В числе минусов этой модели оказалась панорамная крыша, слегка ограничивающая пространство над головой задних пассажиров, отсутствие смарт-функций для пассажиров заднего ряда и «подтупливание» автоматической коробки передач в связке с негибридным двигателем. 

Что касается остальных представителей ТОП-а «Лучших представителей сегмента семейных автомобилей 2025 года», то британцы включили в их число также: Skoda Elroq, Renault Scenic, Volvo XC40 и Tesla Model Y.

Фото:Kia
ИСТОЧНИК:WhatCar

