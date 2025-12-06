В России стали продавать новый купе-кроссовер Toyota, который будут путать с «китайцами»

Линейка электрических моделей Toyota продолжает расширение. Причем по большей части это касается Китая, где у японского автопроизводителя налажено сотрудничество с местными крупными заводами.

Одной из последних новинок компании в этом сегменте стал купеобразный паркетник bZ5, который перенял у других «батарейных» Toyota футуристичный дизайн на манер «поднебесных» автомобилей.

Как стало известно нашей редакции, накануне один из таких кросс-купе добрался до российского рынка. Машина производится на мощностях совместного предприятия FAW-Toyota в КНР и приехала к нам прямо с конвейера заводов дух этих компаний.

Toyota bZ5

Автомобиль выделяется новой схемой оформления передней части кузова с C-образными дневными ходовыми огнями, а также отсутствующей как таковой радиаторной решеткой, которая электрокару фактически без надобности.

У китайских моделей bZ5 позаимствовала новомодные выдвижные дверные ручки, а также получила необычный блок задних фонарей и нестандартные линии кузова, которые призваны улучшать ее аэродинамику, увеличивая дальность хода на одном заряде.

Интерьер Toyota bZ5

Внутри кросс-купе bZ5 предусмотрен отдельно стоящий экран цифровой комбинации приборов, максимально удаленный к лобовому стеклу, и широкоформатный планшет мультимедийной системы.

Электрокар комплектуется электрическим двигателем производства компании BYD, который развивает до 272 лошадиных сил. Вариантов тяговых батарей две – на 550 и 630 километров запаса хода по китайскому циклу CLTC.

До России добрался автомобиль в первом варианте (комплектация 550Pro). Машину белого цвета предлагает к покупке дилер подмосковного города Чехов.

За электрический купеобразный «паркетник» он собирается выручить 4 миллиона 800 тысяч рублей. Для сравнения, в КНР такие автомобили сейчас стоят от 139 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме всего в 1,5-миллиона рублей.