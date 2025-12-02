Немецкий техосмотр раскрыл самые качественные автомобили по сегментам

Немецкая организация TÜV, занимающаяся техническими осмотрами автомобилей в Германии и следующая строгим протоколам, ведет статистику по ежегодным проверкам машин в стране.

Недавно она раскрыла ее для общественности. Мы выбрали из общего широкого списка моделей автомобили, претензий к качеству которых у немецкого техосмотра практически не было, и разбили их по сегментам. Вот как выглядит итоговый рейтинг лучших.

Fiat 500e

В категории компактных автомобилей первенствовал автомобиль Fiat 500e. Машина оказалась одной из самых качественных в 2025 году и продемонстрировала минимальный процент проваленных техосмотров.

Вероятно, это связано с тем, что конкретно эта версия «пятисотого» является полностью электрической, в которой количество деталей сведено к минимуму.

Mazda2

В сегменте городских машин лучшей оказалась Mazda2. Что интересно, минимальное количество дефектов продемонстрировала именно гибридная модификация этой модели, а не классическая с бензиновыми ДВС без электрического довеска.

BMW 1-Series

Не доставил проблем с прохождением техосмотра в сегменте автомобилей C-класса своим обладателям BMW первой серии, опередив по минимальному числу неисправностей всех представителей своего класса.

Одновременно с этим «однерка» считается очень экономичным автомобилем благодаря системе «мягкого-гибрида», а также комфортным для эксплуатации и динамичным.

Mercedes-Benz C-Class

В сегменте седанов D-класса первенствовал еще один премиальный автомобиль – Mercedes C-Class. Последнее поколение этой 4-дверки отличается высокой технологичностью, а также комфортом и маневренностью.

Volkswagen T-Roc

В категории кроссоверов победителем оказался компактный «паркетник» VW T-Roc, но не его актуальная версия, а предыдущая. Машина второго поколения только недавно вышла на рынок и еще слишком новая, чтобы о ее качестве успели собрать статистику.

Mercedes-Benz B-Class

Единственная марка в этом рейтинге, упомянутая дважды, это Mercedes. Отстоять честь штутгартского бренда в сегменте минивэнов смог B-Class.

Помимо качества, которое позволяло в этом году ему без проблем проходить строгие немецкие техосмоторы, автомобиль славится просторным салоном и багажником, а также линейкой высокоэффективных двигателей.