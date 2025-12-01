ДомойАвтоновости сегодняЯпонские и корейские среднеразмерные кроссоверы оказались самыми экономичными в мире

Японские и корейские среднеразмерные кроссоверы оказались самыми экономичными в мире

Текст: Ростислав Архипов
Развитие автомобильных технологий позволяет даже тяжелым кроссоверам добиваться впечатляющей топливной экономичности. 

Согласно результатам испытаний и оценки расхода топлива машин в реальных дорожных условиях, которые были проведены американским порталом «USNews & World Report», самыми экономичными среднеразмерными кроссоверами в мире являются японские и корейские SUV. И, разумеется, все они используют гибридную тягу.

Вот как выглядит свежий рейтинг таких машин, учитывающий средний расход топлива в реальных условиях на 100 пройденных километров:

  1. Kia Niro (гибрид) – 4,4-литра на 100 км
  2. Lexus UX (гибрид) – 5,3-литра на 100 км
  3. Toyota Corolla Cross (гибрид) – 5,6-литра на 100 км
  4. Kia Sportage (гибрид) – 5,6-литра на 100 км
  5. Honda CR-V (гибрид) – 5,9-литра на 100 км
  6. Ford Kuga (гибрид) – 6-литров на 100 км
  7. Lexus NX (гибрид) – 6-литров на 100 км
  8. Mazda CX-50 (гибрид) – 6,2-литра на 100 км
  9. Toyota RAV4 (гибрид) – 6,2-литра на 100 км
  10. Hyundai Tucson (гибрид) – 6,2-литра на 100 км.

Как показывают результаты этого рейтинга, самыми экономичными среднеразмерными кроссоверами в мире являются представители японского автопрома (в ТОП-10 их оказалось сразу 6 моделей). 

Следом за ними идут «корейцы» с тремя представителями, один из которых занимает первое место в общем чарте. 

Единственным представителем западного автопрома в списке лучших оказался американский Ford с кроссовером Kuga, занявшем в ТОП-е шестое место. 

