Новый мини-Land Cruiser от Toyota будет очень дешевым

На автосалоне в Японии (JMS 2025) состоялась официальная премьера нового компактного внедорожника Toyota, который назвали Land Cruiser FJ. Автомобиль станет самым негабаритным представителем семейства «Ленд Крузеров» и, по слухам, самым доступным.

Как удалось выяснить порталу «BestCarWeb», несмотря на то, что машина поступит в продажу в Японии только в середине 2026 года, ценовая политика в отношении нее уже известна.

Toyota Land Cruiser FJ

Источник этого издания пишет, что маркетологи «Тойоты» намерены удержать стоимость нового Land Cruiser FJ ниже отметки в 4 миллиона 800 тысяч иен (2,4-миллиона рублей). Именно столько сейчас стоит самый дешевый автомобиль в линейке «Ленд Крузер» (70-я серия).

Минимальный входной прайс на Land Cruiser FJ должен оказаться равным примерно 4 миллионам иен (2 миллиона рублей).

Toyota Land Cruiser FJ

Напомним, новый внедорожник Toyota обладает длиной в 4,6-метра, шириной в 1,8-метра и высотой в 1,9-метра. Расстояние между его осями равно 2,6-метрам, а дорожный просвет 23 см.

Приводить в движение автомобиль будет рядный 4-цилиндровый 2,7-литровый бензиновый мотор с индексом 2TR-FE, выдающий 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит 6-скоростной АКПП и системе полного привода «парт-тайм».