ДомойАвтоновости сегодняНовый мини-Land Cruiser от Toyota будет очень дешевым

Новый мини-Land Cruiser от Toyota будет очень дешевым

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
10 landcruiserFJ 10 1

На автосалоне в Японии (JMS 2025) состоялась официальная премьера нового компактного внедорожника Toyota, который назвали Land Cruiser FJ. Автомобиль станет самым негабаритным представителем семейства «Ленд Крузеров» и, по слухам, самым доступным.

Как удалось выяснить порталу «BestCarWeb», несмотря на то, что машина поступит в продажу в Японии только в середине 2026 года, ценовая политика в отношении нее уже известна.

20 landcruiserFJ 02 1
Toyota Land Cruiser FJ

Источник этого издания пишет, что маркетологи «Тойоты» намерены удержать стоимость нового Land Cruiser FJ ниже отметки в 4 миллиона 800 тысяч иен (2,4-миллиона рублей). Именно столько сейчас стоит самый дешевый автомобиль в линейке «Ленд Крузер» (70-я серия).

Минимальный входной прайс на Land Cruiser FJ должен оказаться равным примерно 4 миллионам иен (2 миллиона рублей). 

30 landcruiserFJ 13 1
Toyota Land Cruiser FJ

Напомним, новый внедорожник Toyota обладает длиной в 4,6-метра, шириной в 1,8-метра и высотой в 1,9-метра. Расстояние между его осями равно 2,6-метрам, а дорожный просвет 23 см. 

Приводить в движение автомобиль будет рядный 4-цилиндровый 2,7-литровый бензиновый мотор с индексом 2TR-FE, выдающий 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента. Ассистировать ему предстоит 6-скоростной АКПП и системе полного привода «парт-тайм». 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

Читайте также:

Последние новости:

Новый большой кроссовер Kia впервые показался в естественной...

Novitec придумал для Lamborghini Urus SE широкофюзеляжный обвес

Toyota избавится от Subaru в пользу Mazda: GR86...

Новый Subaru Levorg поразит агрессивным миджем

Toyota обновила свой просторный и доступный универсал

Воры в Канаде обожают Toyota RAV4 и это...

Бюджетный спорткар Suzuki с кофейным названием вернется в...

Следующий Mitsubishi Outlander может оказаться серийным воплощением концепта...

Новый Kia Sorento обещает утереть нос китайским конкурентам

Японский кроссовер-бестселлер Toyota Harrier скоро изменится до неузнаваемости

Лучшей маркой кроссоверов оказалась не Toyota и даже...

Возрожденная Toyota Celica удивит футуристичной внешностью суперкара

Знаменитый раллийный Ford Escort WRC из 90-х уйдет...

Единственный в мире полицейский Toyota Crown Sport показали...

Mercedes-Benz S-Class нового поколения: как он будет выглядеть

5-метровый кроссовер Toyota Grand Highlander показался в новом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+