Лучшей маркой кроссоверов оказалась не Toyota и даже не Honda

Текст: Алиса Шашкова
Кроссоверы Toyota и Honda известны своей популярностью, которая во многом связана с их долговечностью. Но по совокупности качеств это далеко не идеальные представители сегмента SUV.

По крайней мере на это указывает свежий рейтинг авторитетного издания «USNews», утверждающий, что их опережает одна корейская автомобильная марка. 

Американские журналисты второй год подряд называют брендом, выпускающим лучшие кроссоверы, компанию Hyundai. 

«Паркетники» этой фирмы стали лучшими в своем сегменте в 2025 году за идеальное сочетание безопасности, качества, надежности, простора, удобства и коммуникационных возможностей, говорится в итоговом коммюнике конкурса. 

Hyundai Santa Fe

В рейтинге особым образом были отмечены такие SUV-модель Hyundai как: Kona, Santa Fe, Palisade и Tucson.

Но звание «Лучшего бренда кроссоверов в 2025 году» совсем не значит, что все остальные машины Hyundai также являются образцами для подражания в своих категориях. 

Так, к примеру, «Лучшим брендом пикапов» в этом году был назван Ram, а в номинации «Лучший автомобильный бренд» победа досталась Honda.

Что касается роскошного сегмента машин, то в нем первое место присвоили Genesis (тот, кстати, является премиальным суббрендом Hyundai).

Фото:Hyundai
ИСТОЧНИК:USNews

