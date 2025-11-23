ДомойАвтоновости сегодня3 немецких бренда делают самые надежные машины

3 немецких бренда делают самые надежные машины

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
4275324

Журнал Consumer Reports ежегодно формирует рейтинги автомобильных брендов, оценивая их по ряду параметров. И надежность является одной из самых важных среди них. 

Данные, которые лежат в основе этих ТОП-ов, получают из обширных опросов владельцев (свыше сотен тысяч ответов). Фактически респондентов просят подробно описать любые проблемы, с которыми они столкнулись в течение последнего года эксплуатации, а также указать степень их серьезности.

Германия, как известно, обладает богатым автомобильным наследием. Немецкие машины очень высоко ценят во всем мире, но какие бренды можно назвать самыми выносливыми? Вот как выглядит тройка лучших. 

Лучший из лучших: BMW

2025 bmw x3 101 6672011896440

В дисциплине «Прогнозируемая надежность» автомобили BMW получили оценку «Хорошо», что является лучшим показателем среди всех немецких брендов. Ее новые автомобили, согласно исследованию, стали значительно надежнее, чем были раньше, а владельцы вряд ли столкнутся с серьезными техническими проблемами.

Однако баварский бренд занял лишь 23-е место по расходам на ремонт, поэтому если BMW сломается, то обойдется своему владельцу очень дорого.

Промежуточный результат: Porsche

2022 porsche macan 101 1651084695

Штутгартский бренд, надежность автомобилей которого также отмечена оценкой «Хорошо». Правда со стоимостью ремонта у Porsche все еще хуже, чем даже у BMW – только 27-я строчка.

Впрочем, если верить отзывам владельцев, в последние годы автомобили «Порше» не создают своим обладателям серьезных технических проблем.

Лучший: Audi 

audi sq5 2025 front quarter

В свежем рейтинге «CR» Audi удалось обойти по надежности новых автомобилей даже BMW, однако ингольштадтская марка не так хорошо проявила себя в плане долговечности своих подержанных машин. 

Что касается расходов на ремонт, то «Ауди» занимает место прямо между BMW и Porsche, располагаясь на 25-й позиции. 

Фото:BMW, Porsche, Audi

