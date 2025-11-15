ДомойАвтоновости сегодняНовое исследование доказывает, что у кроссоверов Toyota не самые довольные покупатели

Новое исследование доказывает, что у кроссоверов Toyota не самые довольные покупатели

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
895f105a4f72414d895ad234e3bde962 1

Как известно, Toyota славится своей надежностью и довольными владельцами. Но, похоже, в последнее время кое-что изменилось.

По крайней мере на это указывает свежее исследование, в котором модели SUV-сегмента «Тойоты» заработали удивительно низкий рейтинг удовлетворенности процессом покупки, обслуживания и владения. Примечательно, но их обогнала даже Kia.

40-й год подряд аналитики J.D.Power публикуют ежегодное исследование индекса удовлетворенности автомобилями со стороны их покупателей. Но только в 2025 году его результаты оказались максимально непредсказуемыми.

К примеру, кроссоверы Buick заработали наивысший балл по уровню удовлетворенности владельцев. Тогда как Toyota оказалась практически на последнем месте. Эту марку обошли бренды Chevrolet, Jeep, Mitsubishi, Kia и Mazda.

Единственного, кого смогла превзойти «Тойота» в этом ТОП-10, стал Chrysler. Причем преимущество за японским автопроизводителем составило всего 1 балл. 

Наивысший результат по удовлетворенности процессом покупки, а также обслуживанием и владением, как говорилось ранее, был зафиксирован за маркой Buick (827 баллов). Второе место заняла Subaru (823 балла), а тройку замкнул Chevrolet (821 балл).

Что касается Toyota, то она смогла набрать в этом рейтинге только 781 балл, уступив принципиальному сопернику Kia 5 зачетных баллов. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Известный немецкий экономист предлагает продать BMW, VW и...

Седан одного из самых «крепких» японских брендов оценили...

Новый Subaru Forester STI показан на первых изображениях

Новый минивэн-внедорожник Toyota грозит положить на лопатки Mitsubishi...

Hyundai Palisade признали лучшим семейным автомобилем

Хардкорную версию Nissan Patrol тестируют в Австралии

Дебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Популярные японские кей-кары научились превращать в уютные микро-квартирки...

В России опять продают конкурента Lada Largus от...

Nissan готовит собственный аналог Lada Largus

Новый Mitsubishi Pajero обещает сохранить прочность и возможности...

Новый легковой грузовичок Toyota удивит дизайном и комфортом на...

Следующее поколение Volkswagen Golf показали на новых изображениях

Хардкорный пикап Toyota Land Cruiser Rox может отправиться...

Кроссоверы, которые надежнее Toyota RAV4

Легендарный компактный вездеход Suzuki сделали еще лучше для...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+