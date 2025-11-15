Новое исследование доказывает, что у кроссоверов Toyota не самые довольные покупатели

Как известно, Toyota славится своей надежностью и довольными владельцами. Но, похоже, в последнее время кое-что изменилось.

По крайней мере на это указывает свежее исследование, в котором модели SUV-сегмента «Тойоты» заработали удивительно низкий рейтинг удовлетворенности процессом покупки, обслуживания и владения. Примечательно, но их обогнала даже Kia.

40-й год подряд аналитики J.D.Power публикуют ежегодное исследование индекса удовлетворенности автомобилями со стороны их покупателей. Но только в 2025 году его результаты оказались максимально непредсказуемыми.

К примеру, кроссоверы Buick заработали наивысший балл по уровню удовлетворенности владельцев. Тогда как Toyota оказалась практически на последнем месте. Эту марку обошли бренды Chevrolet, Jeep, Mitsubishi, Kia и Mazda.

Единственного, кого смогла превзойти «Тойота» в этом ТОП-10, стал Chrysler. Причем преимущество за японским автопроизводителем составило всего 1 балл.

Наивысший результат по удовлетворенности процессом покупки, а также обслуживанием и владением, как говорилось ранее, был зафиксирован за маркой Buick (827 баллов). Второе место заняла Subaru (823 балла), а тройку замкнул Chevrolet (821 балл).

Что касается Toyota, то она смогла набрать в этом рейтинге только 781 балл, уступив принципиальному сопернику Kia 5 зачетных баллов.