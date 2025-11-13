ДомойАвтоновости сегодняХардкорный пикап Toyota Land Cruiser Rox может отправиться в серию

Хардкорный пикап Toyota Land Cruiser Rox может отправиться в серию

В прошлом году на выставке в Лас-Вегасе Toyota показала загадочный концепт-кар, который представлял собой смесь внедорожника Land Cruiser Prado с экстремальным пикапом с большим дорожным просветом и продвинутой подвеской для бездорожья.

Машина получила имя Rox, которое расшифровывалось как «Recreational Open Experience» (Отдых на открытом воздухе). Внешность автомобиля разрабатывалась дизайн-студией «Тойота», находящейся в США, а руку к проекту приложила известная фирма Calty. 

toyotalandcruiserrox 01 1
Концепт-кар Toyota Land Cruiser Rox

Еще в прошлом году было заявлено, что Toyota оценит интерес к этой модели на выставке и примет решение о возможности вывода ее в серийное производство. А теперь выяснилось, что вероятность такого развития событий резко увеличилась.

Как сообщают японские СМИ, руководство Toyota рассматривает рыночный потенциал нового внедорожного пикапа Rox, который мог бы посоперничать в Австралии с Nissan Navara в местной хардкорной модификации Warrior от Premcar. 

toyotalandcruiserrox 02
Концепт-кар Toyota Land Cruiser Rox

Пока все находится на уровне слухов, но сам факт интереса к реализации этого проекта со стороны «Тойоты» дает основания полагать, что такой автомобиль имеет больше шансов увидеть свет, чем до этого.

Напомним, шоу-кар Toyota Land Cruiser Rox выделялся не только слегка пересмотренным дизайном в сравнении с обычным Land Cruiser Prado и увеличенным клиренсом на 10 см, но и усиленной подвеской для бездорожья от TRD с коваными рычагами.

Кроме того, такие машины обладали расширенными арками, умещающими внутри огромные колеса, которые были обутые в «зубастые» покрышки. 

Фото:Toyota

