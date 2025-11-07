Роскошный аналог Toyota RAV4 удивит другим дизайном, улучшенной производительностью и экономичностью

В Японии кроссовер Toyota RAV4 известен тем, что обладает сразу двумя версиями – обычной и «премиальной». Последней там называют совершенно иную модель Harrier, которая за счет своего более продвинутого оснащения, но той же самой платформы считается роскошным аналогом «РАВ4».

Ожидается, что Harrier переберется в следующее по счету поколение немного позже родственника по «тележке» (тот сменил итерацию в мае). Премьеру «Харриера» будущей генерации ждут ближе к 2027 году.

Рендер нового поколения Toyota Harrier

Автомобиль должен сохранить купеобразный силуэт кузова, который за счет перемен в линии остекления может стать еще более выраженным.

Но самые кардинальные перемены во внешности машины произойдут с передней и задней частями кроссовера, где появится двухуровневая оптика, компактная решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова, оспортивленные бамперы и фонари, выполненные в виде сквозной полосы.

По информации инсайдеров, в новом поколении Harrier прибавит в размерах, а его расстояние между осями увеличится сразу на 80 мм (до почти 2,8-метра).

Рендер нового поколения Toyota Harrier

О механических переменах в машине сейчас ничего толком неизвестно, однако японские журналисты полагают, что «паркетник» будет комплектоваться производительным турбомотором в вариантах классического и подзаряжаемого гибрида.

Его мощность вкупе с электрическим довеском может достигнуть 230 л.с., а расход топлива в PHEV-модификации оказаться равным всего 4,2-литрам бензина на 100 км.