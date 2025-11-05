Раскрыты автомобили, которые почти наверняка будут ломаться после 150 тысяч км пробега

Когда одометр автомобиля переваливает за отметку в 150 тысяч километров, многие автовладельцы начинают сильно напрягаться, особенно когда речь заходит о машинах с не самой лучшей репутацией с точки зрения надежности.

И в этом есть логика, поскольку согласно статистике многие современные популярные модели имеют свойство выходить из строя и требовать дорогостоящего ремонта как раз после достижения этой отметки пробега.

Углубившись в исследования «Consumer Reports», можно легко определить список таких машин. Как оказалось, среди них есть немало очень известных автомобилей.

Mini Cooper

Живое доказательство того, что отчаянные попытки сделать машину лучше далеко не всегда положительным образом сказываются на ее надежности. Маленький британский хэтчбек славится растяжением цепи ГРМ на относительно небольшом километраже, проблемами с турбинами и помпой.

Chevrolet Equinox

Кроссовер, созданный для безопасной перевозки семей из пункта А в пункт Б известен своим «маложором», возникающим ближе к пробегам в 150 тысяч км. Решить эту проблему можно только заменой вышедших из строя поршневых колец. Кроме того, в случае с этой моделью есть ряд неприятных моментов, касающихся цепи ГРМ и автоматической коробки передач.

Nissan Pathfinder

Страдать от дорогостоящих проблем с трансмиссией вынуждены не только обеспеченные владельцы Land Rover, но и более приземленные обладатели машин Nissan. Вариатор CVT, а также двигатель V6 Pathfinder стали его самыми слабыми местами, заставляя его обладателей избавляться от машины уже на пробегах за 100 тысяч км.

Ford Explorer

Настоящий подарок для автомастерской, где занимаются коробками передач. Но это не единственный его недостаток, который проявляется на пробеге под 150 тысяч километров. Также в нем грешат цепь ГРМ, помпа, замена которой из-за расположения обходится в немалую сумму, а также интеркулер и АКПП.

Audi A4

2-литровый мотор Audi A4 TFSI известен большим количеством утечек масла, а его система ГРМ является настоящим произведением искусства, ремонт которой та еще задача.

BMW 3-Series

Спортивный седан, отличающийся исключительной управляемостью, не способен на то же самое с надежностью.

Согласно исследованиям «CR», водяные насосы в «тройках» выходят из строя как часы каждые 100 тысяч км. Радиаторы и корпуса термостатов и расширительные бачки нужно менять до 120 тысяч км пробега, а двигатель N54 одна сплошная проблема, особенно когда одометр подходит к цифрам в 150 тысяч км.

Volkswagen Passat

Седан, сочетающий в себе немецкую точность и немецкую стоимость ремонта. Помимо 2-литрового турбомотора TSI, известного утечками из-под уплотнений и прокладок, он славится быстрым нагарообразованием, выходом из строя натяжителя цепи ГРМ и трансмиссией DSG, требующей постоянного технического обслуживания.