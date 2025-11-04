ДомойАвтоновости сегодняSubaru не вошла в список самых безопасных автомобилей

Subaru не вошла в список самых безопасных автомобилей

Существует немало автомобильных брендов, ставших синонимами слова «безопасность». Марки Hyundai, Mazda и Lexus неизменно получают высокие оценки безопасности как от их владельцев, так и от независимых организаций.

То же самое можно было бы сказать и о Subaru. Однако в последнем исследовании авторитетного журнала «Consumer Reports» в итоговый список самых безопасных машин не вошел ни один автомобиль этого японского бренда.

В чем причина такого явления? Существует ряд функций, которые радикально повысили безопасность транспортных средств – система контроля «слепых» зон и система обнаружения пешеходов. 

Для того, чтобы автомобиль попал в список самых безопасных машин по версии «Consumer Reports», эти функции должны были быть стандартными для каждой отдельной комплектации конкретной модели. Хотя Subaru предлагает эти функции для своих автомобилей, они не являются прерогативой их всех.

К примеру, в кроссовере Forester система контроля за «слепыми» недоступна в базовой комплектации. Это не значит, что машина небезопасна, но она не попадает в рейтинг лучших из-за несоответствия одному конкретному критерию. 

Что еще интереснее, помимо Subaru в итоговый ТОП не вошел ни один автомобиль Volvo – компании, которая была революционером в разработке систем безопасности.

Что касается самых безопасных автомобилей по версии «CR», то в этот список были включены сразу три Hyundai: гибридные Tucson, Santa Fe, а также электрический Ioniq 6. 

Наряду с ними в ТОП-е присутствуют Genesis GV60, Toyota Camry. А самым безопасным автомобилем был признан BMW X5 с результатом в 87 набранных баллов из 100 возможных.

