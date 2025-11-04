Япония лидирует в рейтинге самых долговечных автомобилей: раскрыт список лучших

Приобретение автомобиля всегда сопряжено с мыслями о том, насколько он надежен. Никто не хочет потратить деньги, а затем постоянно сталкиваться с техническими проблемами на протяжении всего периода эксплуатации машины. Впрочем, сегодня на мировом рынке есть варианты, которые способны удивить своей долговечностью.

Журнал «iSeeCars» провел исследование, охватившее в общей сложности 174 миллиона автомобилей, и пришел к выводу, что самые выносливые машины делают в Японии. По крайней мере они имеют наивысшие шансы проехать дистанцию без капремонта свыше 400 тысяч километров.

Десятое место в топе самых долговечных автомобилей, которым по силам преодолеть 4 сотни тысяч км без критических неисправностей, досталось пикапу Honda Ridgeline. Вероятность того, что эта модель достигнет пробега в 400 тысяч км составляет 14,7%.

На то, что это сделает Lexus RX, эксперты ставят 17%, а Lexus GX статистически проедет 400 тысяч километров без поломок в 18,6% случаев.

Еще лучше результат седана Toyota Avalon – 18,9%, а пикапа Toyota Tacoma и вовсе 25,3%. Следом идет Lexus IS с 27,5-процентной вероятностью преодоления четырехсот тысяч километров пробега без капремонта.

Список лучших с точки зрения долговечности машин открывает пикап Toyota Tundra – утверждается, что проедет 400 тысяч км с шансами в 30%.

Далее по возрастанию вероятности располагается кроссовер Toyota Highlander (31%), внедорожник Toyota 4Runner (32,9%), а самым выносливым автомобилем оказался Toyota Sequoia, способный накатать более 400 тысяч км и не потребовать при этом капитального ремонта, говорится в исследовании «iSeeCars».