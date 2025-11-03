Автомобили, которые не доживут до 2026 года

ДомойАвтоновости сегодняАвтомобили, которые не доживут до 2026 года

Текст: Ростислав Архипов
Каждый год в продажу выходят новые модели автомобилей, но одновременно с этим некоторые уходят на покой. Об исчезновении одних люди сожалеют, тогда как печальная судьба других всем абсолютно безразлична.

Вот как выглядит список из 18 автомобилей, которым не суждено дожить до 2026 года.

2025-й год ознаменует собой конец для некоторых легендарных моделей, в том числе Porsche 718, Chevrolet Malibu и Acura TLX. Но это лишь некоторые из них. Аналогичная участь постигнет Subaru Legacy. Все из-за падения интереса к седанам. 

Более роскошные модели. Audi A4 и ее агрессивный собрат-универсал Audi A4 Allroad также уйдут в закат. Вместо них немецкий автопроизводитель класса люкс будет продавать только седан-лифтбэк A5.

2025-й год станет также концом пути Lexus RC Coupe. Линейку своих седанов должен сократить даже Volvo, избавившись на отдельных рынках от моделей S60 и S90. 

С производства снимут даже некогда популярный BMW X4, вместе с которым покинут рынок Cadillac XT4 и Cadillac XT6.

В список потерь 2025 года войдут в том числе Infiniti QX50 и QX55, которые заменит один более крупный QX60.

Рынок электромобилей также потеряет несколько имен перед 2026 годом. В их числе Audi Q8 e-tron и Mercedes-Benz EQB, которые снимут с производства без потенциала их замены.

Кроме того, прекратит свое существование шведский лифтбэк Polestar 2. А замкнет список главных потерь 2025 года Kia Soul, год за годом теряющий покупателей. 

Фото:Kia

