Одна известная автомобильная компания доминирует в рейтинге наиболее выносливых машин

Текст: Алиса Шашкова
Недавнее исследование журнала «iSeeCars» собрало данные об ошеломляющем количестве автомобилей. Эксперты проанализировали порядка 174 миллиона машин, сравнив их средние показатели одометра. 

С помощью сложной формулы для каждой из них подсчитывалась вероятность  преодоления ими определенного пробега, а затем полученные результаты компоновались в итоговый рейтинг. Безоговорочным победителем в нем вновь оказалась одна известная японская марка: Toyota.

В итоговый список машин, которые с наибольшей вероятностью преодолеют отметку пробега в 250 тысяч миль (400 тысяч км), вошли девять моделей Toyota и ее суббренда Lexus. Кроме того в ТОП-25 оказалось сразу 14 представителей продуктовых линеек этих брендов. 

2024 toyota tacoma review 9
Toyota Tacoma 2025

Второе место с большим отставанием досталось Honda и Acura, которым удалось удержать за собой семь позиций с 10 по 25-е место. Кроме них в итоговом ТОП-е оказались модели Chevrolet, GMC и Nissan.

Что касается автомобиля, который имеет самые высокие шансы преодолеть отметку пробега в 250 тысяч миль (400 тысяч км), то оказался рамный пикап Toyota Tacoma.

Утверждается, что эта модель способна сделать это с вероятностью 39,1%, что в 8,1 раза выше, чем средний показатель среди машин, продающихся сейчас на рынке. 

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:iSeeCars

