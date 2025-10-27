Недорогой оппонент Toyota RAV4 из Кореи показан в новом дизайне

Кроссовер Tucson считается одной из самых популярных моделей корейского автопроизводителя Hyundai. Несмотря на это компания может рискнуть с дизайном его нового поколения, пересмотрев экстерьер машины кардинальным образом.

К такому мнению пришли независимые дизайнеры YouTube-канала «NYMammoth», которые выпустили серию рендеров, основанных на шпионских фотографиях прототипов таких автомобилей.

Слева – шпионское фото нового Hyundai Tucson, справа – неофициальный рендер кроссовера без камуфляжа

Ожидается, что новая генерация Tucson, которой предстоит бросить вызов свежему поколению Toyota RAV4, получит угловатую внешность с обилием резких граней.

Спереди машине может достаться необычный блок светодиодных дневных ходовых огней, состоящий из горизонтальных и вертикальных линий, пронизывающих сложный по конструкции бампер.

Профиль кроссовера может оказаться схожим с обновленным Santa Fe, в то время как корма с большой долей вероятности приобретет новые фонари с измененной графикой.

Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Tucson нового поколения должен также получить существенные усовершенствования внутри. В интерьере ждут появления мультимедийной системы Pleos Connect, разработанной специально для моделей Hyundai нового поколения, а также небольшой цифровой комбинации приборов, демонстрирующей только самую важную информацию для водителя.

Силовая установка «паркетника» будет ориентирована на экологичные решения. По слухам, для свежего Tucson предложат 1,6-литровый бензиновый турбогибридный агрегат и подключаемую гибридную систему для заряженного варианта «N».

Полноценный дебют машины может состояться в середине 2026 года.