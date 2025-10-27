ДомойАвтоновости сегодняНедорогой оппонент Toyota RAV4 из Кореи показан в новом дизайне

Недорогой оппонент Toyota RAV4 из Кореи показан в новом дизайне

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
58798 36625 4255 1

Кроссовер Tucson считается одной из самых популярных моделей корейского автопроизводителя Hyundai. Несмотря на это компания может рискнуть с дизайном его нового поколения, пересмотрев экстерьер машины кардинальным образом.

К такому мнению пришли независимые дизайнеры YouTube-канала «NYMammoth», которые выпустили серию рендеров, основанных на шпионских фотографиях прототипов таких автомобилей.

58798 36627 432 1
Слева – шпионское фото нового Hyundai Tucson, справа – неофициальный рендер кроссовера без камуфляжа

Ожидается, что новая генерация Tucson, которой предстоит бросить вызов свежему поколению Toyota RAV4, получит угловатую внешность с обилием резких граней.

Спереди машине может достаться необычный блок светодиодных дневных ходовых огней, состоящий из горизонтальных и вертикальных линий, пронизывающих сложный по конструкции бампер. 

Профиль кроссовера может оказаться схожим с обновленным Santa Fe, в то время как корма с большой долей вероятности приобретет новые фонари с измененной графикой. 

58798 36631 4340 1
Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Tucson нового поколения должен также получить существенные усовершенствования внутри. В интерьере ждут появления мультимедийной системы Pleos Connect, разработанной специально для моделей Hyundai нового поколения, а также небольшой цифровой комбинации приборов, демонстрирующей только самую важную информацию для водителя. 

Силовая установка «паркетника» будет ориентирована на экологичные решения. По слухам, для свежего Tucson предложат 1,6-литровый бензиновый турбогибридный агрегат и подключаемую гибридную систему для заряженного варианта «N».

Полноценный дебют машины может состояться в середине 2026 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth, Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Рестайлинг Peugeot 408 принесет ему «злую» внешность

5-метровый кроссовер Kia показал себя в свежем поколении:...

В Россию вернулся самый известный гибрид на планете

Mercedes-Benz S-Class не узнают в новом поколении

Новый маленький минивэн Nissan дешевле 600 тысяч рублей...

Toyota возвращает Celica на волне хайпа нового Honda...

Показан трехдверный Toyota Land Cruiser FJ, который хотели...

Необычного сменщика Toyota Town Ace вот-вот запустят в...

Новая Toyota GR Corolla показана на первых спекулятивных...

Новый кроссовер Mitsubishi на 7 мест, вызвавший ажиотажный...

Один из самых известных автомобилей Lexus готовится...

Mitsubishi Delica D:5 обновилась в последний раз перед...

Стало известно, как может выглядеть следующее поколение Mercedes-Benz...

Новая «Годзилла» от Nissan переберется на альтернативную тягу

Быстрый и недорогой хэтчбек Toyota Starlet вернется в...

Новое поколение бестселлера Sandero Stepway разжилось свежими подробностями

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+