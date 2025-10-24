У машин только трех автомобильных марок есть шанс преодолеть 400 тысяч км с вероятностью 1 к 10

Аналитики «iSeeCars» изучают данные о регистрации миллионов автомобилей, чтобы затем ежегодно составлять рейтинги моделей с самым высоким пробегом (более 250 тысяч миль или свыше 400 тысяч км).
В этом году в список вошли 22 легковушки, которые с вероятностью более одного к десяти смогут достигнуть такой отметки на одометре.
Интересно, но на этот раз в итоговом рейтинге оказались модели исключительно трех автопроизводителей – Toyota, Honda и General Motors. В список лучших не вошел ни один автомобиль Ford, Hyundai или любой немецкой марки.
- Toyota Sequoia (вероятность преодоления 250 тысяч миль/400 тысяч км) – 39,1%
- Toyota 4Runner – 32,9%
- Toyota Highlander (гибрид) – 31%
- Toyota Tundra – 30%
- Lexus IS – 27,5%
- Toyota Tacoma – 25,3%
- Toyota Avalon – 18,9%
- Lexus GX – 18,3%
- Lexus RX (гибрид) – 17%
- Honda Ridgeline – 14,7%
- Honda Pilot – 13,1%
- Honda Odyssey – 13%
- Chevrolet Silverado 1500 – 12,9%
- Toyota Highlander – 12,7%
- Toyota Prius – 12,2%
- Chevrolet Suburban – 11,8%
- Honda Civic – 10,9%
- GMC Sierra 1500 – 10,8%
- Lexus RX – 10,7%
- Honda CR-V – 10,6%
- Acura ILX – 10,6%
- Toyota Camry (гибрид) – 10,2%.
Как видно в результатах рейтинга, Toyota и Lexus снова уверенно доминируют по уровню выносливости своих машин. В ТОП-10 вошли сразу 9 представителей этих марок.
Honda заняла по количеству моделей, способных проехать 250 тысяч миль или более 400 тысяч км с вероятностью выше 10%, второе место, заведя в ТОП-22 вместе с Acura 6 автомобилей.
Тройку замкнул General Motors с тремя моделями – Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Suburban и GMC Sierra 1500.