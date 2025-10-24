ДомойАвтоновости сегодняУ машин только трех автомобильных марок есть шанс преодолеть 400 тысяч км...

У машин только трех автомобильных марок есть шанс преодолеть 400 тысяч км с вероятностью 1 к 10

Текст: Ростислав Архипов
Аналитики «iSeeCars» изучают данные о регистрации миллионов автомобилей, чтобы затем ежегодно составлять рейтинги моделей с самым высоким пробегом (более 250 тысяч миль или свыше 400 тысяч км). 

В этом году в список вошли 22 легковушки, которые с вероятностью более одного к десяти смогут достигнуть такой отметки на одометре.

Интересно, но на этот раз в итоговом рейтинге оказались модели исключительно трех автопроизводителей – Toyota, Honda и General Motors. В список лучших не вошел ни один автомобиль Ford, Hyundai или любой немецкой марки.

  1. Toyota Sequoia (вероятность преодоления 250 тысяч миль/400 тысяч км) – 39,1%
  2. Toyota 4Runner – 32,9%
  3. Toyota Highlander (гибрид) – 31%
  4. Toyota Tundra – 30%
  5. Lexus IS – 27,5%
  6. Toyota Tacoma – 25,3%
  7. Toyota Avalon – 18,9%
  8. Lexus GX – 18,3%
  9. Lexus RX (гибрид) – 17%
  10. Honda Ridgeline – 14,7%
  11. Honda Pilot – 13,1%
  12. Honda Odyssey – 13%
  13. Chevrolet Silverado 1500 – 12,9%
  14. Toyota Highlander – 12,7%
  15. Toyota Prius – 12,2%
  16. Chevrolet Suburban – 11,8%
  17. Honda Civic – 10,9%
  18. GMC Sierra 1500 – 10,8%
  19. Lexus RX – 10,7%
  20. Honda CR-V – 10,6%
  21. Acura ILX – 10,6%
  22. Toyota Camry (гибрид) – 10,2%.

Как видно в результатах рейтинга, Toyota и Lexus снова уверенно доминируют по уровню выносливости своих машин. В ТОП-10 вошли сразу 9 представителей этих марок. 

Honda заняла по количеству моделей, способных проехать 250 тысяч миль или более 400 тысяч км с вероятностью выше 10%, второе место, заведя в ТОП-22 вместе с Acura 6 автомобилей.

Тройку замкнул General Motors с тремя моделями – Chevrolet Silverado 1500, Chevrolet Suburban и GMC Sierra 1500.

Фото:Toyota

