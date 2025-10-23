Самые неломающиеся компактные кроссоверы делает не Toyota и даже не Honda

Несмотря на то, что компании Toyota и Honda известны своими выносливыми кроссоверами, это совсем не значит, что оба этих бренда опережают конкурентов в такой дисциплине во всех сегментах рынка SUV.

Недавно авторитетный журнал «USNews» опубликовал список самых надежных компактных кроссоверов по состоянию на этот год. И неожиданно для многих лучшие модели в этом списке оказались не связаны ни с Toyota, ни даже с Honda.

Авторы исследования черпали информацию с оценок, которые выставляет машинам крупный аналитический журнал J.D.Power на основе отзывов владельцев и статистике по поломкам за первые три года владения автомобилем. В них учитываются как самые мелкие недочеты, вроде отслаивания краски с кузова, до более крупных неисправностей (поломок двигателя и трансмиссии).

Каждый автомобиль ранжируется по 100-бальной шкале. Оценка от 91 до 100 считается самой высокой, от 81 до 90 – отличной или выше средней, а от 70 до 80 – средней.

Chevrolet Equinox

В 2025 году в сегменте компактных кроссоверов самый высокий балл получили модели Chevrolet Equinox и Ford Bronco Sport. Оба вседорожника заработали оценку 88/100.

Ford Bronco Sport

Второе место занял Kia Seltos с результатом в 87 баллов из 100.

Kia Seltos

Лучшим среди компактных кроссоверов Honda стал CR-V, заработавший за надежность 84 балла из 100, а результат Toyota RAV4 оказался еще хуже – всего 80 баллов из 100 возможных.