Самые неломающиеся компактные кроссоверы делает не Toyota и даже не Honda

Текст: Михаил Романченко
Несмотря на то, что компании Toyota и Honda известны своими выносливыми кроссоверами, это совсем не значит, что оба этих бренда опережают конкурентов в такой дисциплине во всех сегментах рынка SUV. 

Недавно авторитетный журнал «USNews» опубликовал список самых надежных компактных кроссоверов по состоянию на этот год. И неожиданно для многих лучшие модели в этом списке оказались не связаны ни с Toyota, ни даже с Honda.

Авторы исследования черпали информацию с оценок, которые выставляет машинам крупный аналитический журнал J.D.Power на основе отзывов владельцев и статистике по поломкам за первые три года владения автомобилем. В них учитываются как самые мелкие недочеты, вроде отслаивания краски с кузова, до более крупных неисправностей (поломок двигателя и трансмиссии).

Каждый автомобиль ранжируется по 100-бальной шкале. Оценка от 91 до 100 считается самой высокой, от 81 до 90 – отличной или выше средней, а от 70 до 80 – средней. 

2GSwJz4HRYyIQk7ZBwpi large 1
Chevrolet Equinox

В 2025 году в сегменте компактных кроссоверов самый высокий балл получили модели Chevrolet Equinox и Ford Bronco Sport. Оба вседорожника заработали оценку 88/100.

2025 Bronco Sport 27
Ford Bronco Sport

Второе место занял Kia Seltos с результатом в 87 баллов из 100. 

2024 kia seltos 122 64aea9c373ebc
Kia Seltos

Лучшим среди компактных кроссоверов Honda стал CR-V, заработавший за надежность 84 балла из 100, а результат Toyota RAV4 оказался еще хуже – всего 80 баллов из 100 возможных. 

Фото:Chevrolet, Ford, Kia

