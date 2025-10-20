Названы бренды самых качественных автомобильных шин: Goodyear обогнал Continental

Качество покрышек напрямую влияет не только на безопасность вождения, но и на ездовой комфорт машины. Недавно авторитетная организация Consumer Reports, известная своими многочисленными рейтингами, провела дорожные испытания 35 марок автомобильных шин.
В общей сложности экспертами было протестировано свыше 170 различных моделей покрышек, а затем по результатам испытаний была сформирована десятка лучших производителей резины.
В своем исследовании «CR» опирался по большей части на самое важное для безопасности – тормозные характеристики шин и их качество. Покрышки тестировали на льду катка, а затем проверяли на прочность на дистанциях в тысячи километров.
Итоговая десятка брендов, выпускающих самые качественные шины, выглядит следующим образом:
- Michelin
- Goodyear
- Continental
- BFGoodrich
- Bridgestone
- Falken
- Cooper
- Pirelli
- Hankook
- Nexen.
Главной новостью результатов исследования стал не победитель испытаний, а занявший второе место бренд Goodyear, которому неожиданным образом удалось опередить гораздо более крупного производителя шин Continental.
Кроме того, компании BFGoodrich, начальной специализацией которой были покрышки для внедорожников, удалось войти в пятерку лучших производителей покрышек в мире.
Что касается лидера рейтинга, то марка Michelin получила высшие оценки во всех дисциплинах, доказав, что ее шины обладают отличным сцеплением, управляемостью и износостойкостью, говорится в резюме испытаний.