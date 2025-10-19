ДомойАвтоновости сегодняНазван внедорожник, способный проезжать без поломок больше 400 тысяч км

Назван внедорожник, способный проезжать без поломок больше 400 тысяч км

Текст: Ростислав Архипов
Когда речь идет о надежности, на первые места могут претендовать только отдельные бренды. Недавно авторитетный журнал «iSeeCars» провел исследование, охватившее 12 лет и более 174 миллионов автомобилей. 

Целью его авторов была необходимость определения внедорожной модели, которая с наибольшей вероятностью преодолеет пробег в 250 тысяч миль (более 400 тысяч км) и при этом не сломается.

Как показывают результаты исследования, наибольший шанс пройти рубеж в почти полмиллиона километров имеет модель Toyota Sequoia актуального модельного года. Эта машина сделает это с вероятностью 39,1%.

Toyota Irving 2025 Sequoia Trims ls1
Toyota Sequoia 2025

Внедорожник оснащается гибридным двигателем V6 с двумя турбинами, ассистирует которому 10-диапазонный «автомат». 

Мощность мотора равна 437 лошадиным силам, а крутящий момент 740 Нм. Для преодоления 100 километров пути в смешанном цикле город/трасса машина расходует 11,7-литров бензина (по паспортным характеристикам). 

1794Feature 1
Салон Toyota Sequoia 2025

В рейтинге самых крепких внедорожников также отметились Toyota 4Runner, занявший второе место с вероятностью преодоления пробега в четверть миллиона миль в 32,9%.

Тройку замыкает Toyota Highlander Hybrid (31%), а следом за ним располагаются Toyota Tundra (30%), которая делит платформу с Toyota Sequoia. 

