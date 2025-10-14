ДомойАвтоновости сегодняНазваны 5 японских автомобилей, от которых лучше держаться подальше

Названы 5 японских автомобилей, от которых лучше держаться подальше

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2024 mitsubishi mirage red on red backgroundjpg

Когда речь заходит об автомобилях, которые способны перевозить водителя и пассажиров из точки «А» в точку «Б» без каких-либо дополнительных расходов, японские машины кажутся идеальным вариантом. Но далеко не все авто из Страны восходящего солнца обладают качеством и репутацией образцово-показательных Toyota Camry или Honda Accord.

Портал «GoBankingRates» составил рейтинг из пяти японских автомобилей, которые считаются далеко не лучшим вариантом для покупки из-за своих конструктивных особенностей и даже надежности.

Scion IQ

1 2

Одна из самых неудобных машин в мире, прославившаяся ужасной шумоизоляцией и крошечным задним сиденьем, а также посадкой с плохой видимостью, из-за которой влиться в поток автомобилей на дороге бывает крайне непросто.

Honda CRZ EX

2 2

Спортивный гибрид, который «Хонде» не удалось сделать таким, каким она его задумывала. Двухместная машина совсем не похожа на спорткар. Она не быстрая, не тихая, да еще и плохо управляется.

Кроме того, в CRZ EX реализован один неприятный сюрприз для ее владельцев. Гибрид запрограммирован отключать кондиционер при долгом стоянии на месте, что делает его обладателей несчастными во время летних пробок.

Mitsubishi Mirage

3 1

Один из худших автомобилей на планете по версии журнала «Car and Driver» с оценкой 2,5 из 10. Машина задумывалась как ультрабюджетник, но оказалась на уровень ниже своего целевого назначения как с точки зрения удобства за рулем, так и качества подвески, которая буквально вытряхивает из водителя и пассажиров всю душу при езде по неровному асфальту.

Mazda RX-8

77

Купе, созданное исключительно для жесткой и быстрой езды. Водить его как обычный человек бывает непросто, но если активничать с педалью газа, то лучше далеко не отъезжать от заправки. Но что еще важнее, двигатель на таких машинах выходит из строя на пробегах до 100 тысяч км. 

Toyota FJ Cruiser

4 1

Внедорожник, которому не удалось унаследовать у линейки Land Cruiser семейные гены. Несмотря на огромные размеры машина обладает крайне узким задним проемом, поэтому чтобы попасть «на галерку» ее пассажирам невольно приходится практиковать акробатику.

А когда в FJ Cruiser что-то ломается, что, кстати, может происходить достаточно часто, то найти запчасти на него бывает крайне непросто. 

Фото:Соцсети

