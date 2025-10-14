Названы 5 японских автомобилей, от которых лучше держаться подальше

Когда речь заходит об автомобилях, которые способны перевозить водителя и пассажиров из точки «А» в точку «Б» без каких-либо дополнительных расходов, японские машины кажутся идеальным вариантом. Но далеко не все авто из Страны восходящего солнца обладают качеством и репутацией образцово-показательных Toyota Camry или Honda Accord.

Портал «GoBankingRates» составил рейтинг из пяти японских автомобилей, которые считаются далеко не лучшим вариантом для покупки из-за своих конструктивных особенностей и даже надежности.

Scion IQ

Одна из самых неудобных машин в мире, прославившаяся ужасной шумоизоляцией и крошечным задним сиденьем, а также посадкой с плохой видимостью, из-за которой влиться в поток автомобилей на дороге бывает крайне непросто.

Honda CRZ EX

Спортивный гибрид, который «Хонде» не удалось сделать таким, каким она его задумывала. Двухместная машина совсем не похожа на спорткар. Она не быстрая, не тихая, да еще и плохо управляется.

Кроме того, в CRZ EX реализован один неприятный сюрприз для ее владельцев. Гибрид запрограммирован отключать кондиционер при долгом стоянии на месте, что делает его обладателей несчастными во время летних пробок.

Mitsubishi Mirage

Один из худших автомобилей на планете по версии журнала «Car and Driver» с оценкой 2,5 из 10. Машина задумывалась как ультрабюджетник, но оказалась на уровень ниже своего целевого назначения как с точки зрения удобства за рулем, так и качества подвески, которая буквально вытряхивает из водителя и пассажиров всю душу при езде по неровному асфальту.

Mazda RX-8

Купе, созданное исключительно для жесткой и быстрой езды. Водить его как обычный человек бывает непросто, но если активничать с педалью газа, то лучше далеко не отъезжать от заправки. Но что еще важнее, двигатель на таких машинах выходит из строя на пробегах до 100 тысяч км.

Toyota FJ Cruiser

Внедорожник, которому не удалось унаследовать у линейки Land Cruiser семейные гены. Несмотря на огромные размеры машина обладает крайне узким задним проемом, поэтому чтобы попасть «на галерку» ее пассажирам невольно приходится практиковать акробатику.

А когда в FJ Cruiser что-то ломается, что, кстати, может происходить достаточно часто, то найти запчасти на него бывает крайне непросто.