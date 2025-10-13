Раскрыты 5 худших двигателей Kia всех времен

Корейский автопроизводитель Kia прошел долгий путь со своего скромного запуска в начале 1970-х. Сегодня эта компания, ранее выпускавшая по лицензии японские автомобили и мотоциклы, раздвигает границы возможного в автопроме и бьет рекорды по продажам.

Но далеко не всегда в истории этого бренда все складывалось удачно. И касалось это, в том числе, двигателей. В отдельных случаях Kia приходилось проводить масштабные отзывные кампании и отвечать на коллективные иски от своих клиентов в суде.

Издание «SlashGear» составило пятерку худших двигателей «Киа» за всю историю. Вот как выглядит его анти-рейтинг:

Theta II (2-литровый GDI/2,4-литровый GDI) – 2011-2015

Наглядная демонстрация того, как к критическим неисправностям может привести некачественное производство.

Машины с 2- и 2,4-литровыми моторами Theta II 2011-2012 годов выпуска были отозваны из-за скопления металлической стружки, оставшейся после производства, вокруг коленвала, что приводило к масляному голоданию двигателей.

Позже выяснилось, что модели с непосредственным впрыском (GDI), выпущенные в период с 2011 по 2014 год, имели характерную проблему, из-за которой критически важные компоненты двигателя испытывали нехватку масла, что приводило к поломкам. Причём происходило это на ранних пробегах – либо во время гарантийного периода, либо вскоре после его окончания.

В Kia и Hyundai отреагировали на эту проблему не сразу, но, по слухам, знали о ней, что в итоге вылилось в судебные тяжбы с клиентами и огромные финансовые и репутационные потери.

J3 (2,9-литровый дизель CRDi) – 2001-2009

Семейство 4-цилиндровый дизельных моторов, которое страдало от проблем с электрикой, утечек охлаждающей жидкости, масляного голодания из-за изношенного масляного насоса, а также системы подачи топлива. Некачественный «дизель» быстро выводил такой мотор из строя, но и без этих проблем двигатель был неудачным.

Lambda II (3,3-литровый V6 GDI) – с 2014 по настоящее время

В прошлом году в отношении этого мотора была подана жалоба на детонацию, что привело к началу расследования со стороны организации NHTSA.

Lambda V6 в варианте с непосредственным впрыском устанавливался во многие модели Hyundai и Kia и прославился стуком, а также обширными проблемами отложения углерода. Это приводило к нехватке воздуха в камере сгорания, неправильной топливовоздушной смеси и детонации.

Кроме того, на такие моторы жаловались за их высокий расход масла и не самый большой ресурс в сравнении с японскими конкурентами.

Nu (1,8-литровый/2-литровый GDI) – с 2013 по настоящее время

Два мотора, изначально комплектовавшиеся надежной системой MPI, но затем перешедшие на непосредственный впрыск GDI.

У них те же проблемы, что и у двигателей семейства Theta II, а также имеются другие неприятности. К примеру шатунный подшипник, который выходит из строя и приводит к более серьезным проблемам с ДВС.

Еще моторы Nu GDI страдали от накопления нагара и повышенного расхода масла, а также стука поршня на холодную.

Gamma (1,6-литровый мотор GDI) – с 2008 по настоящее время

Очередной двигатель Hyundai и Kia с непосредственным впрыском, который не заслужил той же печальной известности, что и его собратья, но все равно не оказался супернадежным.

У 1,6-литрового мотора Gamma GDI есть потенциальные проблемы вроде пробития прокладки клапанной крышки ГБЦ, которая приводила к утечкам масла. Кроме того, двигатель в свое время проверяли на пожароопасность, а также ругали за накопление нагара и странные шумы во время работы.