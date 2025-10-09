4 популярных автомобиля, которые никогда не купят себе автомеханики

Приобретение нового или подержанного автомобиля соблазнительное занятие, особенно когда машина, которую человек собирается покупать, известна и популярна.

Но далеко не все популярные автомобили одинаковы, а некоторые из них и вовсе могут иметь скрытые проблемы, которые приводят к дорогостоящим ремонтам.

Портал «GoBankingRates» назвал четыре популярные модели машин, которых сторонятся автомеханики и вряд ли захотят себе в качестве «рабочей лошадки».

Jeep Grand Cherokee

Несмотря на известность и легендарный статус этот внедорожник «Джип» прославился серьезными проблемами как с двигателем, так и с трансмиссией. Кроме того, машины 2011-2014 годов известны множеством жалоб на их электрику, устранить которые бывает большим стрессом даже для опытных сотрудников СТО.

Nissan Juke

Японский компакт-кроссовер отличался нестандартным дизайном, но при этом был малопригоден для постоянной эксплуатации. Известный недостаток таких машин – трансмиссия CVT, которая при выходе из строя приводит к дорогостоящему ремонту.

Chrysler Sebring

Седан, печально известный ужасным дизайном и столь же слабой конструкцией, особенно если говорить о моделях, выпущенных в начале 2000-х. Автомеханики редко берутся за их ремонт из-за большого количества тяжелоразличимых поломок и низкого качества сборки.

Smart Fortwo

Компакт-кар, который легко парковать. Но ездить на нем не всегда оказывается так удобно, как держать на стоянке. Машина славится низкой надежностью, а высокая стоимость ее обслуживания и ремонта делает такую покупку нецелесообразной.