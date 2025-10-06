ДомойАвтоновости сегодняДолгожданный маленький внедорожник Toyota будет стоить от 2,2 до 2,5 млн рублей:...

Долгожданный маленький внедорожник Toyota будет стоить от 2,2 до 2,5 млн рублей: продажи стартуют раньше, чем все думают

Текст: Алексей Шмидт
Стартовал обратный отсчет до выхода нового мини-внедорожника Toyota, расширяющего семейство Land Cruiser. Машину могут показать уже в конце октября на выставке японской мобильности в Токио, но ее запуск в продажу запланирован на более поздний срок.

Накануне портал «BestCarWeb» поделился новыми инсайдерскими сведениями об этом проекте, пообещав машине более ранний старт продаж, чем считалось изначально, а также обозначив минимальную цену на автомобиль.

По данным японских журналистов, в распоряжении дилеров новый Land Cruiser Mini появится не весной 2026 года, как считалось ранее, а уже в феврале того же года. 

Toyota Land Cruiser Mini (неофициальный рендер)

Ожидается, что длина кузова внедорожника, построенного на рамном шасси IMV-0, составит 4,5-метра. Ширина и высота будут равны 1,8-метрам, а колесная база 2,7-метрам. 

Автомобилю обещают угловатую форму кузова и элементы внешнего дизайна, роднящие со старшим Land Cruiser 250/Prado. 

Что касается силовой установки, то слухи выглядят противоречиво. Одни источники утверждают, что машину оснастят 2,7-литровым бензиновым или 2,4-литровым дизельным моторами, тогда как другие пишут о 1,5-литровых и 2,8-литровых «дизелях». 

Интерьер нового Toyota Land Cruiser Mini (неофициальный рендер)

Скорее всего на первых порах продавать Land Cruiser Mini будут только с 2,7-литровым бензиновым агрегатом 2TR, который положен Land Cruiser 250/Prado.

Автомобиль оснастят системой полного привода Torsen LSD и аналогичными предустановленными режимами движения с «Прадо».

Ожидается, что базовая стоимость машины составит 4 миллиона иен или 2,2-миллиона рублей. Самую дорогую версию внедорожника могут оценить в 4,5-миллиона иен (эквивалентно 2,5-миллионам рублей). 

Фото:BestCarWeb

