Выяснилось, когда должны впервые показать новый Toyota Hilux

Текст: Алексей Шмидт
Разработка нового поколения Toyota Hilux ведется на протяжении нескольких лет, но сроки его премьеры до последнего времени держались в тайне. 

Однако накануне тайский портал «Car250» со ссылкой на своих инсайдеров пообещал, что презентация новой генерации «Хайлакса» состоится на выставке Thailand Motor Expo, которая пройдет с 28 ноября по 10 декабря 2025 года.

Патентное изображение нового Toyota Hilux

От реформенного пикапа ждут немного другого дизайна в сравнении с предшественником. Основные изменения должны сосредоточиться спереди и сзади, тогда как боковины, скорее всего, останутся прежними.

Ранние сообщения из Японии предполагали, что Toyota, возможно, установит под капот нового Hilux свой существующий пока в виде концепта 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый турбомотор. Его испытания уже идут полным ходом. Но, скорее всего, линейка двигателей утилитарника останется без изменений и включит в себя 2,4- и 2,8-литровые дизельные ДВС (возможно с мягко-гибридным довеском). 

Пикап должен сохранить внедорожные качества, а также подключаемую систему полного привода с блокировкой дифференциала. 

Патентное изображение нового поколения пикапа Toyota Hilux

Внутреннее оформление кабины, если верить патентным изображениям, было вдохновлено последними Land Cruiser 250 и 300 с большим «парящим» экраном мультимедийной системы и V-образной приборной панелью. 

В продажу новый Toyota Hilux, скорее всего, поступит в начале 2026 года.

Фото:Headlightmag, соцсети

