Большой тест шин в Германии: какие зимние покрышки советуют покупать эксперты, а какие небезопасны

Немецкий автоклуб «ADAC» проводит ежегодные испытания покрышек, предлагающихся в Европе, выделяя как лучших представителей этого продукта, так и худших.

В преддверии холодного сезона эксперты из Германии оценили свыше 30 моделей зимних шин. И, что самое интересное, ровно 15 из них получили неудовлетворительную оценку, а 11 и вовсе были не рекомендованы к покупке, особенно тем, кто ценит свою безопасность.

Лучшими зимними шинами были названы модели Goodyear Ultra Grip Performance 3. Покрышки похвалили за поведение на мокром асфальте, а также за износостойкость (в тестах они проехали свыше 75 тысяч км).

На второй позиции расположились шины Michelin Pilot Alpin 5, понравившиеся жюри своим сбалансированным составом, который обеспечивает отличный «держак» как посуху, так и на мокром асфальте, а также при езде по снегу.

Тройку замкнули покрышки Brigdestone Blizzak 6 и Dunlop Winter Sport 5.

Что касается шин, получивших неудовлетворительную оценку, то в их числе, как правило, оказалась бюджетная резина, выпускающаяся преимущественно в Восточной Европе, Китае и Индии, а также на Тайване. Основная претензия к ним сводится к результатам на мокром и снежном покрытиях.

Список зимних покрышек, которые по мнению экспертов ADAC стоит избегать, выглядит следующим образом:

Radar Dimax Winter

Tomket Snowroad Pro 3

Star performant Stratos UHP

Syron Everest 2

Petla’s SnowMaster 2 Sport

Nankang Winter Activa 4

Landsail Winter Lander

Imperial Snowdragon UHP

Goodride SW608

Evergreen EW66

CST Medallion Winter WCP1

Point S Winter S

Maxxis Premitra Snow WP6

Firestone Winterhawk 4

Apollo Aspire XP Winter.