ДомойАвтоновости сегодняБольшой тест шин в Германии: какие зимние покрышки советуют покупать эксперты, а...

Большой тест шин в Германии: какие зимние покрышки советуют покупать эксперты, а какие небезопасны

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
adacwinter1 1

Немецкий автоклуб «ADAC» проводит ежегодные испытания покрышек, предлагающихся в Европе, выделяя как лучших представителей этого продукта, так и худших. 

В преддверии холодного сезона эксперты из Германии оценили свыше 30 моделей зимних шин. И, что самое интересное, ровно 15 из них получили неудовлетворительную оценку, а 11 и вовсе были не рекомендованы к покупке, особенно тем, кто ценит свою безопасность.

Лучшими зимними шинами были названы модели Goodyear Ultra Grip Performance 3. Покрышки похвалили за поведение на мокром асфальте, а также за износостойкость (в тестах они проехали свыше 75 тысяч км).

teli gumi teszt1 1

На второй позиции расположились шины Michelin Pilot Alpin 5, понравившиеся жюри своим сбалансированным составом, который обеспечивает отличный «держак» как посуху, так и на мокром асфальте, а также при езде по снегу. 

Тройку замкнули покрышки Brigdestone Blizzak 6 и Dunlop Winter Sport 5.

the adac winter tyre tests 2013 2014 size 185 60 r15 t ar av 3686 f f l350x200 sk9

Что касается шин, получивших неудовлетворительную оценку, то в их числе, как правило, оказалась бюджетная резина, выпускающаяся преимущественно в Восточной Европе, Китае и Индии, а также на Тайване. Основная претензия к ним сводится к результатам на мокром и снежном покрытиях. 

Список зимних покрышек, которые по мнению экспертов ADAC стоит избегать, выглядит следующим образом:

  • Radar Dimax Winter
  • Tomket Snowroad Pro 3
  • Star performant Stratos UHP
  • Syron Everest 2
  • Petla’s SnowMaster 2 Sport
  • Nankang Winter Activa 4
  • Landsail Winter Lander
  • Imperial Snowdragon UHP
  • Goodride SW608
  • Evergreen EW66
  • CST Medallion Winter WCP1
  • Point S Winter S
  • Maxxis Premitra Snow WP6
  • Firestone Winterhawk 4
  • Apollo Aspire XP Winter.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыты лучшие кроссоверы для пенсионеров: японцы и корейцы...

Hyundai может полностью поменять раскритикованный дизайн кормы кроссовера...

Младший брат «Гелендвагена» раскрыл о себе новые подробности

Бюджетная альтернатива Hyundai Creta показала себя в новом...

Представлен концепт-арт нового пикапа Kia на базе GM 

Популярный 7-местный минивэн Toyota скоро станет намного агрессивнее,...

Самый маленький и дешевый кроссовер Mazda разжился подробностями

Кроссовер Infiniti QX65 первым получит инновационную гибридную систему...

«Заряженный» Honda Prelude Type R показался во всей...

Японские СМИ уверены, что новый хэтчбек Toyota будет...

Показан новый Mitsubishi Eclipse, который все хотят, но...

Ненадежные Toyota существуют: худших назвали их владельцы

Популярный компактный кроссовер Honda дешевле CR-V вот-вот переживет...

Экстремальный кроссовер Dacia на базе Duster представлен в...

Новый маленький многоцелевой минивэн Toyota могут представить уже...

Покупатели сметают новый Toyota Land Cruiser Prado: внедорожник...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+