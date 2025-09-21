Новый маленький многоцелевой минивэн Toyota могут представить уже в октябре

В 2023 году Toyota показала новый концептуальный многоцелевой минивэн Kayoibako. Уже тогда было понятно, что у этой необычной модели появится серийное воплощение. Накануне японская пресса раскрыла информацию о том, когда стоит ждать дебюта товарного образца этого шоу-кара.

По данным издания «Best Car», презентация машины запланирована на октябрь этого года. Автомобиль получит несколько габаритных вариантов, которым предстоит удовлетворять как пассажирские, так и коммерческие потребности.

Представленный несколько лет назад концепт-кар Kayoibako (заглавное изображение) выделялся на фоне остальных машин своего сегмента оригинальным дизайном, компактным, но очень вместительным салоном, который по объему мог посоперничать даже с более крупной моделью Hiace.

Серийный многоцелевой минивэн Toyota (рендер)

Минивэн был заявлен как гибкий и практичный, подходящий как для перевозки пассажиров, так и объемных грузов.

Согласно неофициальным рендерам, опубликованным малазийским художником «Theottle», серийный вариант этого шоу-кара может получить схожий с концептом силуэт. В обоих случаях будут использоваться квадратные линии.

Спереди минивэн должен примерить прямоугольную панель и С-образные блоки фар, которые расположатся ниже, чем у прототипа. Кроме того, машине достанутся традиционные квадратные наружные зеркала, а не узкие камеры.

Серийный многоцелевой минивэн Toyota (рендер)

Что касается силовых агрегатов, то от автомобиля ждут исключительно электромоторов, но его платформа способна поддерживать в том числе гибриды (к примеру, 1,2-литровый силовой агрегат e-Smart).

Как будет называться серийный минивэн пока неизвестно, но скорее всего ему присвоят знакомое поклонникам Toyota имя Town Ace.