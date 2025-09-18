ДомойАвтоновости сегодняКроссоверы и внедорожники, которые прослужат владельцу верой и правдой не менее 15...

Кроссоверы и внедорожники, которые прослужат владельцу верой и правдой не менее 15 лет

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Долговечность в нынешние времена один из камней преткновения для большинства автопроизводителей. Современные машины разрабатываются таким образом, чтобы выдерживать гарантийный срок, а затем отправиться в утиль.

Портал «GoBankingRates» назвал пять кроссоверов и внедорожников, которые продаются в 2025 году и отличаются от остальных тем, что способны без проблем прослужить своему владельцу не менее 15 лет.

Honda CR-V

Надежный семейный «паркетник», который требует минимального обслуживания. Машина остается бестселлером «Хонды» на протяжении более двух десятилетий и считается одним из самых выносливых автомобилей в мире, а также очень экономичным в гибридной версии.

Toyota RAV4

Еще один представитель компактного класса SUV, который способен удивить своей долговечностью. Будучи главным конкурентом CR-V, Toyota RAV4 значительно опережает своего оппонента по продажам, но по общей надежности находится на том же уровне.

При должном внимании «РАВ4» служит своим владельцам на протяжении десятилетий и машины 2025 года выпуска здесь не исключение. 

Toyota 4Runner

Рамный пикап, похожий на внедорожник, благодаря своей прочной конструкции, которой он придерживается по сегодняшний день, способен преодолевать без каких-либо проблем сотни тысяч километров пробега и не требовать серьезного внимания к своей технической части. 

Honda Pilot

Трехрядный кроссовер, который сложно победить в дисциплине «Долговечность». Один из самых популярных семейных автомобилей с мотором V6 пользуется огромным спросом в США и легко обходит своих конкурентов по надежности, которые отправляются на свалку гораздо раньше (Chevrolet Traverse и Ford Explorer).

Lexus GX 550

Поклонники «премиума» и выносливости всегда обращают внимание на автомобили Lexus. А когда им нужен еще и проходимый внедорожник, то выбор сразу падает на GX 550. Машина сочетает в себе роскошь с серьезными внедорожными возможностями, а также способность не ломаться на протяжении десятилетий  

