ДомойАвтоновости сегодняНазван идеальный внедорожник для людей, не переносящих СТО

Назван идеальный внедорожник для людей, не переносящих СТО

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия Toyota Irving 2025 Sequoia Trims ls4 1

Ремонт автомобиля может быть интересной задачей для одних и одновременно одной из самых неприятных вещей в жизни для других. Потраченное время на визит в автосервис, а также потенциально высокая цена такого вояжа у многих вызывают неприятные чувства и даже приступы тревоги.

Но существует один внедорожник, с которым можно избежать этих нежеланных моментов. Все благодаря тому, что он практически не ломается.

Речь идет о Toyota Sequoia. Согласно недавнему исследованию авторитетного издания «iSeeCars», именно этот представитель сегмента SUV считается самым долговечным и идеальным для тех, кто ненавидит ремонт машины.

3745734
Toyota Sequoia

По подсчетам аналитиков, вероятность того, что Toyota Sequioa продержится без критических поломок дольше 400 тысяч километров пробега составляет максимальные в классе 36,4%. Для сравнения, располагающиеся на втором и третьем местах Toyota 4Runner и Lexus GX удается делать то же самое только в 26,8 и 20,7% случаев соответственно.

Рецептом долговечности Toyota Sequoia называют его неубиваемый двигатель V8 и рамное шасси, а также прочный кузов, рассчитанный на большой срок службы. 

foto sequoia 3 13 1
Интерьер Toyota Sequoia

При регулярном обслуживании такие машины легко проезжают 400 тысяч км и не требуют при этом дорогостоящего ремонта, тем самым становясь идеальным выбором для тех, кто хочет внедорожник, но не готов периодически тратить свободное время в автомастерской.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Мини-версия Toyota RAV4 для экономных станет современнее и...

Экс-SsangYong выпустит новый пикап Q300 для борьбы с...

Как выглядит минивэн, который проехал почти 1,5 млн...

Toyota хочет, чтобы новые Celica, GR 86 и...

Суперкроссовер Aston Martin всего за 3 месяца обесценился...

Новые Mitsubishi Delica, Nissan Elgrand и Subaru Levorg:...

Новый кроссовер Mazda получил награду в Китае за...

Системы контроля давления в шинах врут? Как бы...

Старший брат Duster примерил экстремальный спортивный обвес из...

Новый Nissan Navara не будет точной копией Mitsubishi...

Самым надежным SUV в 2025 году оказался не...

Представлен идеальный внедорожный автодом для фанатов охоты и...

В России «рухнула» цена на новый рамный внедорожник...

Новый 5-метровый кроссовер Kia получит брутальную внешность

Флагманский рамный внедорожник Mercedes сделали особенным для Японии

В Deepal считают, что «сделано в Китае» больше не...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+