Назван идеальный внедорожник для людей, не переносящих СТО

Ремонт автомобиля может быть интересной задачей для одних и одновременно одной из самых неприятных вещей в жизни для других. Потраченное время на визит в автосервис, а также потенциально высокая цена такого вояжа у многих вызывают неприятные чувства и даже приступы тревоги.

Но существует один внедорожник, с которым можно избежать этих нежеланных моментов. Все благодаря тому, что он практически не ломается.

Речь идет о Toyota Sequoia. Согласно недавнему исследованию авторитетного издания «iSeeCars», именно этот представитель сегмента SUV считается самым долговечным и идеальным для тех, кто ненавидит ремонт машины.

Toyota Sequoia

По подсчетам аналитиков, вероятность того, что Toyota Sequioa продержится без критических поломок дольше 400 тысяч километров пробега составляет максимальные в классе 36,4%. Для сравнения, располагающиеся на втором и третьем местах Toyota 4Runner и Lexus GX удается делать то же самое только в 26,8 и 20,7% случаев соответственно.

Рецептом долговечности Toyota Sequoia называют его неубиваемый двигатель V8 и рамное шасси, а также прочный кузов, рассчитанный на большой срок службы.

Интерьер Toyota Sequoia

При регулярном обслуживании такие машины легко проезжают 400 тысяч км и не требуют при этом дорогостоящего ремонта, тем самым становясь идеальным выбором для тех, кто хочет внедорожник, но не готов периодически тратить свободное время в автомастерской.