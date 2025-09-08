Не продавать: названы автомобили из 90-х, которые скоро резко взлетят в цене

Одна из самых неприятных вещей для автолюбителя – наблюдать, как еще недавно относительно недорогая машина, о которой он мечтал, становится недоступной. В числе таких примеров уже значатся: Toyota Supra Turbo, Mitsubishi 3000GT VR4, Ford Mustang Cobra и другие.

Портал «Jalopnik» оценил результаты аукционов «Bring a Trailer» и пришел к выводу, что вскоре аналогичный скачок цен произойдет с другими классическими автомобилями. Поэтому тем, кто ими владеют, стоит повременить с их продажей.

Mercedes-AMG C43 (W202) – 1998-2000

Автомобиль, который с недавнего времени стал объектом внимания коллекционеров. За последние четыре года цены на эту модель выросли вдвое. И это еще не предел.

Машина является особенной, ведь она стала первой в линейке Mercedes-Benz, которую непосредственно собирали на заводе AMG.

Toyota Land Cruiser (FJ62) – 1990

Отличный пример тому, что хорошие автомобили стремительно растут в цене. Если еще год назад максимальная ставка на аукционах «Bring a Trailer» на этот внедорожник составляла около 30 тысяч долларов, то теперь она доходит до 62 тысяч 300 долларов.

Chevrolet Caprice Classic Station Wagon (1994-1996)

Вместительный универсал с 5,7-литровым мотором V8 с недавнего времени стал настоящей мечтой коллекционеров. Экземпляры в отличном состоянии за последние два года подорожали почти на четверть и все идет к тому, что вскоре за них будут просить еще больше.

Honda Civic Si (1990-1991)

Новоиспеченный фаворит для коллекционеров в сегменте «горячих» хэтчбеков. Машина, славящаяся соотношением цены и качества, а также отличной динамикой и управляемостью.

С 2024 года стоимость Civic Si образца начала 90-х годов подскочила на тысячи долларов, дав старт его резкому подорожанию, которое в ближайшие годы по прогнозам экспертов будет еще более стремительным.

Ferrari Mondial T (1990-1993)

Малоизвестный Ferrari в последнее время становится все менее выгодной покупкой. Еще в январе 2024 года цены на такие кабриолеты на аукционах начинались от 38 тысяч 500 долларов, но теперь их невозможно найти даже за 43 тысячи долларов. Тенденция к росту очевидна.