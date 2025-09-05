Ничто не делает американцев счастливее, чем японские кроссоверы и внедорожники

ДомойАвтоновости сегодняНичто не делает американцев счастливее, чем японские кроссоверы и внедорожники

Текст: Михаил Романченко
Subaru Forester XT Edition 1s 1

Кроссоверы и внедорожники любят покупатели во всем мире, а японские представители этого класса автомобилей ценятся не только на родине.

Недавно в Северной Америке был проведен опрос, в котором удалось выяснить, что именно японские SUV максимально устраивают жителей Штатов.

Согласно Американскому индексу удовлетворенности потребителей (ASCI), кроссоверы и внедорожники, разработанные в Японии, радуют местных автовладельцев больше всего. Первое место в этом рейтинге занимает Subaru с показателем ACSI в 85 баллов, что на 2% больше, чем было годом ранее.

Mazda CX-5

Вторая строчка принадлежит Mazda (82 балла; +1 балл к прошлому году), а тройку замыкает Toyota (те же 82 балла и минус 1 балл в сравнении с прошлым годом).

Результаты рейтинга удовлетворенности основывались на опросах, проводившихся в течение 12 месяцев. 

Toyota Highlander

Машины предлагалось ранжировать по 100-бальной шкале, учитывая качество езды (управляемость, комфорт за рулем, торможение и тому подобное), а также потерю стоимости при перепродаже и пробег на одном баке или зарядке.

Что интересно, кроссоверы и внедорожники американских брендов продемонстрировали себя менее конкурентоспособно, нежели представители японского автопрома.

Местный RAM, к примеру, расположился только на 16-й позиции с результатом ACSI в 69 баллов. Его рейтинг снизился за год сразу на 10%. 

