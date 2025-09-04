Легендарные автомобили, которые легко проезжают без поломок 500 тысяч км, а то и больше

Сотни тысяч километров пробега недостижимая цифра для большинства современных автомобилей. Но даже среди них есть исключения.

Эти машины завоевали звание легенд мирового автопрома благодаря своей выносливости и способности не создавать проблем владельцу на протяжении десятилетий эксплуатации.

Toyota Land Cruiser

Золотой стандарт долговечности. Такие машины можно часто видеть в экспедициях по пустыням и горам, а также на дорогах общего пользования. Рамная конструкция кузова и прочные компоненты разрабатывались с учетом надежности.

Владельцы «Ленд Крузеров» регулярно делятся рекордными пробегами, за которые в их машинах менялись только расходники.

Honda Accord

Такой преданности со стороны владельцев, которая есть у Honda Accord, не заслужили многие другие седаны. Известный своим балансом комфорта, простоты и безупречной конструкции автомобиль стал настоящей звездой мирового автопрома, позволяя проезжать на нем сотни тысяч километров и не переживать о внезапных поломках.

Но что еще важнее, своим примером Accord доказал, что надежность необязательно должна идти в ущерб плавности хода и ездовому комфорту.

Volvo 240

Скандинавский танк с точки зрения прочности до сих пор остается одним из самых долговечных европейских автомобилей. Машину отличали не только ее роскошный салон, но и способность оставаться на дороге после того, как современные аналоги ржавели и выходили из строя. Владельцы проезжали и продолжают проезжать на таких автомобилях под 1 миллион км, не беспокоясь практически ни о чем.

Lexus LS400

Роскошный седан, который с выходом в продажу потряс автомобильную промышленность. Причем сделано это было не только благодаря изысканному оснащению, но и за счет невероятной выносливости.

Под капотом 4-дверки расположился 4-литровый V8, считающийся одним из самых крепких в истории.

LS400 сочетал в себе страсть Toyota к качеству и премиальные функции, что делало его практически неуязвимым автомобилем класса люкс при регулярном обслуживании.

Mercedes-Benz W123

Одна из самых долговечных моделей Mercedes, заслужившая свое место в истории широким распространением по всему миру. При должном уходе дизельные версии таких седанов могли проезжать под 1 миллион километров и до сих пор эксплуатируются в качестве такси в Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе.

Toyota Prius

Когда-то гибриды считались технически сложными машинами, которые непременно должны быстро ломаться. Но вторая генерация бестселлера Toyota Prius развеяла эти стереотипы.

Гибридная аккумуляторная система японского хэтчбека была рассчитана на долгий срок службы и тысячи водителей по всему миру доказали это своим примером, проехав на ней без ремонта более 500 тысяч км.

Toyota Camry

Еще один автомобиль Toyota, заслуживший место в зале славы «Надежности». Благодаря продуманной конструкции подвески, а также крепким моторам и трансмиссиям Camry вселяла уверенность в своей выносливости водителям на протяжении большинства поколений.