ДомойАвтоновости сегодняЛегендарные автомобили, которые легко проезжают без поломок 500 тысяч км, а то...

Легендарные автомобили, которые легко проезжают без поломок 500 тысяч км, а то и больше

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
111

Сотни тысяч километров пробега недостижимая цифра для большинства современных автомобилей. Но даже среди них есть исключения. 

Эти машины завоевали звание легенд мирового автопрома благодаря своей выносливости и способности не создавать проблем владельцу на протяжении десятилетий эксплуатации.

Toyota Land Cruiser

Копия 1 1

Золотой стандарт долговечности. Такие машины можно часто видеть в экспедициях по пустыням и горам, а также на дорогах общего пользования. Рамная конструкция кузова и прочные компоненты разрабатывались с учетом надежности. 

Владельцы «Ленд Крузеров» регулярно делятся рекордными пробегами, за которые в их машинах менялись только расходники. 

Honda Accord 

2 1

Такой преданности со стороны владельцев, которая есть у Honda Accord, не заслужили многие другие седаны. Известный своим балансом комфорта, простоты и безупречной конструкции автомобиль стал настоящей звездой мирового автопрома, позволяя проезжать на нем сотни тысяч километров и не переживать о внезапных поломках. 

Но что еще важнее, своим примером Accord доказал, что надежность необязательно должна идти в ущерб плавности хода и ездовому комфорту. 

Volvo 240

Копия 3 1

Скандинавский танк с точки зрения прочности до сих пор остается одним из самых долговечных европейских автомобилей. Машину отличали не только ее роскошный салон, но и способность оставаться на дороге после того, как современные аналоги ржавели и выходили из строя. Владельцы проезжали и продолжают проезжать на таких автомобилях под 1 миллион км, не беспокоясь практически ни о чем. 

Lexus LS400

4 1

Роскошный седан, который с выходом в продажу потряс автомобильную промышленность. Причем сделано это было не только благодаря изысканному оснащению, но и за счет невероятной выносливости. 

Под капотом 4-дверки расположился 4-литровый V8, считающийся одним из самых крепких в истории. 

LS400 сочетал в себе страсть Toyota к качеству и премиальные функции, что делало его практически неуязвимым автомобилем класса люкс при регулярном обслуживании.

Mercedes-Benz W123

5

Одна из самых долговечных моделей Mercedes, заслужившая свое место в истории широким распространением по всему миру. При должном уходе дизельные версии таких седанов могли проезжать под 1 миллион километров и до сих пор эксплуатируются в качестве такси в Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. 

Toyota Prius 

6 1

Когда-то гибриды считались технически сложными машинами, которые непременно должны быстро ломаться. Но вторая генерация бестселлера Toyota Prius развеяла эти стереотипы. 

Гибридная аккумуляторная система японского хэтчбека была рассчитана на долгий срок службы и тысячи водителей по всему миру доказали это своим примером, проехав на ней без ремонта более 500 тысяч км. 

Toyota Camry

7 1

Еще один автомобиль Toyota, заслуживший место в зале славы «Надежности». Благодаря продуманной конструкции подвески, а также крепким моторам и трансмиссиям Camry вселяла уверенность в своей выносливости водителям на протяжении большинства поколений. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Рестайлинговый компакт Seat Arona примерит новый дизайн и...

Корейский хит в сегменте недорогих кроссоверов поразит покупателей...

Mugen разработал боди-кит для главной спортивной новинки Honda...

Hyundai вот-вот выпустит новое поколение кроссовера дешевле Creta

Suzuki обновила большой минивэн на 7 мест, копирующий...

Внедорожники Lada Niva будут продавать во Вьетнаме за...

Мини-версию Land Rover Defender впервые показали без камуфляжа

Самый элегантный автомобиль в мире выпустили в Испании...

Новый Mitsubishi Outlander может оказаться брутальнее предшественника

Новая спортивная Mazda может породниться со следующей Toyota...

Серьезный дефект в двигателях Honda может привести к...

Популярный минивэн Toyota дешевле Alphard готов к рестайлингу

Самые выносливые кроссоверы класса люкс: японцы или немцы?

Suzuki Jimny косплеит Land Rover Defender, но стоит...

Короткий вездеход Toyota, который должен нокаутировать Suzuki Jimny,...

Раскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+