ДомойАвтоновости сегодняРаскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются (список 2025 года)

Раскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются (список 2025 года)

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
new genesis g70 14 1

Один из важнейших, если не самый важный фактор при покупке машины для многих автомобилистов – надежность. Никто не хочет потратить много денег и получить взамен машину, которая будет постоянно выходить из строя. 

Сегодня в мире представлено немало недолговечных автомобилей, но какие из них можно назвать самыми проблемными по состоянию на 2025 год? 

Ответ на этот животрепещущий для многих вопрос был дан популярным порталом «Consumer Reports», опубликовавшим тройку наименее выносливых машин текущего года.

Ford F-150 (в гибридной версии)

2025 ford f 150 hybrid pros cons whats new and

Один из самых популярных пикапов в мире одновременно является одним из самых ненадежных.

В недавнем исследовании «CR» гибридной вариации этого американского утилитарника был присвоен шокирующе низкий рейтинг прогнозируемой долговечности – 7 баллов из 100 возможных. 

Жалобы на гибридные F-150 в большинстве случаев идут на его силовой агрегат, низкое качество сборки и «глючную» электронику. 

Volkswagen ID.4

4b1e721ae42ce60a57ffea5f5fa8ddcdb7bdf458 1280x720 1

Худший вариант выбора, когда речь заходит о надежном электромобиле. В ходе последних тестов аналитики «CR» присвоили этому немецкому батарейному кроссоверу оценку выносливости в 29 баллов из 100.

К наиболее проблемным местам этой модели относят общую конструкцию машины и бортовую электронику.

Genesis G70

03bab9edb692236e3fe112a0b15927c9 1

Не обошелся этот анти-рейтинг и без представителя корейского автопрома. По уровню надежности премиальный седан Genesis G70 расположился на том же месте, что и кроссовер Volkswagen ID.4, заработав те же самые 29 баллов 100. 

Владельцы таких машин чаще всего сетуют на поломки электрических систем автомобиля, а также на проблемы с его кузовом.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

В России продают японскую замену Lada Largus Cross...

Первое в мире современное роторное спорткупе: преемник Mazda...

Mercedes готовит «Гелендваген» для небогатых

Renault Captur 3 поколения будет совсем другим автомобилем:...

Hyundai Elantra 8 поколения хочет выглядеть как Tesla

Новый премиальный седан Hyundai похвастается дизайном, не уступающим...

Представлен концепт-арт нового Honda S2000: Mazda он не...

BMW выпустит полностью электрический хэтчбек i1 в 2027...

Новые Toyota Supra и Celica удивят мощностью до...

Новый компактный хэтчбек недорогого суббренда Renault угрожает VW...

Появились изображения нового брутального внедорожника Kia на базе...

Hyundai Tucson нового поколения показался в нетипичном виде

Представлен хардкорный, но комфортабельный автодом на базе Land...

Худшая машина в мире была создана в стране,...

Популярный маленький вседорожник Toyota получит «растянутую» версию на...

В Россию завезли новый недорогой кроссовер Volkswagen, стоящий...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+