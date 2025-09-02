Раскрыты три самых недолговечных машины, которые постоянно ломаются (список 2025 года)

Один из важнейших, если не самый важный фактор при покупке машины для многих автомобилистов – надежность. Никто не хочет потратить много денег и получить взамен машину, которая будет постоянно выходить из строя.

Сегодня в мире представлено немало недолговечных автомобилей, но какие из них можно назвать самыми проблемными по состоянию на 2025 год?

Ответ на этот животрепещущий для многих вопрос был дан популярным порталом «Consumer Reports», опубликовавшим тройку наименее выносливых машин текущего года.

Ford F-150 (в гибридной версии)

Один из самых популярных пикапов в мире одновременно является одним из самых ненадежных.

В недавнем исследовании «CR» гибридной вариации этого американского утилитарника был присвоен шокирующе низкий рейтинг прогнозируемой долговечности – 7 баллов из 100 возможных.

Жалобы на гибридные F-150 в большинстве случаев идут на его силовой агрегат, низкое качество сборки и «глючную» электронику.

Volkswagen ID.4

Худший вариант выбора, когда речь заходит о надежном электромобиле. В ходе последних тестов аналитики «CR» присвоили этому немецкому батарейному кроссоверу оценку выносливости в 29 баллов из 100.

К наиболее проблемным местам этой модели относят общую конструкцию машины и бортовую электронику.

Genesis G70

Не обошелся этот анти-рейтинг и без представителя корейского автопрома. По уровню надежности премиальный седан Genesis G70 расположился на том же месте, что и кроссовер Volkswagen ID.4, заработав те же самые 29 баллов 100.

Владельцы таких машин чаще всего сетуют на поломки электрических систем автомобиля, а также на проблемы с его кузовом.