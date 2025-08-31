ДомойАвтоновости сегодняХудшая машина в мире была создана в стране, которой уже не существует

Худшая машина в мире была создана в стране, которой уже не существует

Плохие автомобили часто имеют как противников, так и сторонников. Но один из них получил исключительно сплошной шквал критики. Его постоянно включали в списки «Худших машин на планете», а в 2000 году американская радиостанция NPR и вовсе назвала этот автомобиль «Худшим авто тысячелетия».

Что еще интереснее, эта машина была создана в стране, которой сегодня уже нет на карте. Название этого автомобиля – Yugo GVS. 

История 3-дверки, которую жестко критиковали даже самые сдержанные и авторитетные издания «Consumer Reports» и «Car & Driver», называя худшей в мире, восходит к 1980 году. Именно в этом году в Крагуеваце (бывшая Югославия) началось производство субкомпактного хэтчбека, построенного на укороченной версии Fiat 128. 

Yugo GVS

Автомобиль обладал передним приводом, поперечно расположенным 4-цилиндровым двигателем, 4-ступенчатой механической коробкой передач или 3-скоростным «автоматом», которые были скомпонованы в 3-дверный кузов. 

Машину разработали в первую очередь для рынка Восточной Европы, но впоследствии ей удалось добраться даже до США. При стоимости почти в 4 тысячи долларов и 10-летней гарантии от покупателей не было отбоя, но длилось это недолго. 

По мере распространения слухов об ужасном качестве сборки и ненадежности продажи быстро пошли на спад. Впоследствии экспортная программа машины и вовсе была остановлена из-за распада Югославии. 

Тем, кто успел приобрести автомобиль, приходилось сталкиваться с огромным количеством отзывных кампаний, а также перепродавать машину на вторичном рынке буквально за копейки. В тогдашнем опросе «JD Power» Yugo занял 33 место из 33 возможных по уровню удовлетворения клиентов. И на то были веские причины.

Институт страхования проверил Yugo GVS на прочность в стандартном крашт-тесте на скорости 8 километров в час, предназначенном для оценки устойчивости машины к слабым ударам. В результате югославский хэтчбек получил повреждения на сумму в 2 тысячи 197 долларов, что соответствовало около 55% от его стоимости новым. 

Yugo был настолько плох, что вошел в автомобильный фольклор и приобрел своего рода культ, появившись во множестве голливудских фильмов, в том числе в ленте «Крепкий орешек 3» с Брюсом Уиллисом в главной роли. 

ИСТОЧНИК:Drive

