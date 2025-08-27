«УАЗ Буханка» и Lada Niva возглавили список мировых автомобилей-долгожителей

Чаще всего одно и то же поколение автомобиля в зависимости от страны происхождения продается на протяжении от 5 до 10 лет. К примеру, японцы переделывают свои модели каждые 5 лет, а европейцы растягивают жизненный цикл одной и той же генерации машины до 7 лет.

На глобальную модернизацию пикапов и внедорожников, а также некоторых спорткаров и вовсе уходит до 10 лет.

Портал «Top Gear» составил пятерку автомобилей, которые до сих пор продаются, выглядят так же, как десятилетия назад, и используют свое изначальное шасси. Примечательно, но в итоговый ТОП вошли сразу два представителя отечественного автопрома.

Chevrolet Express (1996)

Выпущенный в 1996 году минивэн до сих пор продается в США в новом состоянии. Машину предлагают в различных вариантах кузова – от пассажирских до голого шасси.

Базовый мотор – 4,3-литровый V6. Альтернативный вариант – 6,6-литровый V8.

Toyota Land Cruiser 70 (1984)

Известный своей чрезвычайной выносливостью внедорожник несмотря на солидный возраст по-прежнему в строю. За 40 лет машина если и изменилась, то минимально. Сейчас для нее положен 4-литровый бензиновый мотор V6, а также 4,2- и 4,5-литровые дизели, а сама машина пользуется высоким спросом среди гуманитарных организаций.

Mitsubishi L300 (1979)

L300 также известен как Mitsubishi Delica второго поколения. Сейчас машина доступна в большинстве частей Юго-Восточной Азии. Под капотом этой коммерческой модели трудится выносливый 2,2-литровый дизель, зарекомендовавший себя как практически безотказный.

Lada Niva (1977)

Пионер в сегменте внедорожников, ставший культовой моделью в Восточной Европе. Lada Niva называют старейшим «паркетником» в мире, который выпускается в одном и том же поколении, а в самой машине до сих пор используются те же механические детали, что и почти 50 лет назад.

УАЗ-452 «Буханка» (1965)

Главный мировой долгожитель среди автомобилей был разработан в Ульяновске. «Буханку» создавали в первую очередь для военных и государственных целей, но в конечном итоге ей удалось открыть себя для общественного потребления. И на этом поприще автомобиль явно сильно задержался.

Машина использует ту же базовую конструкцию двигателя, что и 60 лет назад, лишь подстраивая его под современные контроли выбросов.

Единственным крупным обновлением автомобиля за шесть десятков лет можно назвать небольшой фейслифтинг, который внес изменения в конструкцию его наружных зеркал.