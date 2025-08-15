В Германии утверждают, что электрокары приближаются по цене ремонта к машинам с ДВС

Электрокары имеют более растянутый во времени график технического обслуживания, а также могут похвастать гораздо более упрощенным процессом ТО в сравнении с машинами с ДВС.

Однако ремонт всегда обходился дороже, чем в случае с простыми автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, что вызывало опасение у покупателей перед их покупкой. Однако немецкая страховая ассоциация утверждает, что стоимость технического обслуживания «электричек» постепенно снижается.

Разница между машинами с ДВС и электромобилями сейчас составляет 15-20% в пользу первых.

Tesla Cybertruck

По данным Немецкого страхового союза, в прошлом году страховые случаи по КАСКО для электрокаров обходились на 20-25% дороже, чем с автомобилями с ДВС. Однако в 2025 году средний размер чека на ремонт таких машин снизился до 15-20%.

Сокращение этого показателя эксперты связывают с ростом количества электромобилей на дорогах, а также с ремонтными мастерскими и эвакуаторами, которые постепенно набираются все большим опытом в работе с такими автомобилями.

Немецкое агентство по развитию автомобильной промышленности сообщает, что в начале этого года количество зарегистрированных в Германии электромобилей составило 1 миллион 650 тысяч единиц, что в пять раз больше, чем в 2021 году.

На данный момент электрокары составляют 3,3% от общего числа стоящих на учете в этой европейской стране транспортных средств.