Лучшим премиальным автомобильным брендом по цене и качеству оказался не Lexus и даже не Genesis

Текст: Ростислав Архипов
В США опубликовали рейтинг премиальных автомобильных брендов, которые выделяются на фоне остальных благодаря идеальному соотношению цены и качества. Его автором является авторитетный журнал «KBB».

Главным сюрпризом этого ТОП-а образца 2025 года стала победа в нем не такого признанного мастера роскошных премиальных машин, как Lexus, и даже не восходящей звезды этого сегмента Genesis, а суббренда Honda.

Компания Acura в последние годы переживает неплохие времена. Продажи отдельных моделей этой премиальной субмарки «Хонды» растут, а саму ее недавно назвали «Лучшим брендом автомобилей класса люкс по цене и качеству». 

Acura MDX

Портал «KBB», присвоив это почетное звание Acura, опирался на данные, полученные от владельцев таких машин. 

Компании удалось опередить в главной номинации Lexus, но японскому премиальному суббренду получилось забрать две другие важные награды: «Самый надежный бренд класса люкс» и «Лучший бренд электромобилей/гибридов в целом». 

Lexus RX

В рейтинге премиальных марок отдельно была отмечена компания BMW, которой досталось звание бренда с автомобилями, обладающими самым привлекательным дизайном. 

В список лучших премиальных брендов 2025 года не вошли Genesis и Mercedes-Benz, но по одной из моделей этих марок заняли первые места в категории лучших полноразмерных машин класса люкс, разделив между собой победу.

Этими автомобилями оказались Genesis G90 и Mercedes-Benz S-Class.

Фото:Acura
ИСТОЧНИК:KBB

